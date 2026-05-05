Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Genel Kurulu başladı. Kurulda mevcut başkan Şeyhi Odakır ile Otobüsçüler Odası Başkanı Hayrullah Şahin yarışacak.

KESOB Genel Kurulu, divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı. Divan heyeti başkanlığına Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in seçilmesinin ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Maddelerin ve odanın faaliyetlerinin oylanmasının ardından konuşma yapan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, göreve geldiği günden bu yana geçen 4 yılda yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Odakır, hizmet etmeye devam etmek için yeniden aday olduğunu ifade ederek, '4 yıl önce verdiğimiz sözümüzü tuttuk, valimizin, belediye başkanlarımızın, milletvekillerimizin katılımıyla çok güzel bir temek atma töreni yapıldı. Kolay olmadı, en az 2 yıl planları, projeleri sürdü. Çok güzel bir hizmet binasını Kayserimize kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu hizmet binasını bu yıl sonunda tamamlayıp sizlerin hizmetine sunacağız. Biz sizlere 4 yıl önce konut sözü de vermiştik. 'Konut yapalım, esnaf ve sanatkarımızın konuta ihtiyacı var dediğimizde' bin 660 konutu tamamladık, geçtiğimiz yıl içinde de 4. etabımızı bitirdik. Bin 660 konut esnaf ve sanatkarımıza hayırlı olsun inşallah. TOKİ'nin gayretleriyle yapıldı burası, Allah razı olsun. Şu andaki yapacağımız inşaatları da yine TOKİ marifetiyle yapmaya gayret gösteriyoruz. 333 tane daire yapacağız sizlere. 317 tane delegemiz var, 333 tane konut çıkardık. Şu anda arsamızı aldık TOKİ'den ihaleyle, inşallah Şehir Hastanemizin yanına 333 tane konutu şehrimize ve sizlere kazandıracağız. Hizmet etmeye devam ediyoruz, sanayi siteleri bizim için olmazsa olmazımız. Geçtiğimiz günlerde kurasını çekerek Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'ni şehrimize kazandırdık, şu anda taşınmalar başlandı. Merkezde olduğu gibi ilçelerimizde de küçük sanayi sitelerine ihtiyaç var. Eğer esnaf ve sanatkarlar odaları birliğiysek 41 oda bir araya gelip sanayi sitelerini küçük esnafa kazandırmamız gerekiyor. Artık emaneti sizlere teslim ediyorum, sizlerin duasını ve desteğini bekliyorum. Yeniden sizin oylarınıza talibim' dedi.

Bir diğer aday olan Otobüsçüler Odası Başkanı Hayrullah Şahin'in konuşmasının ardından salonda tartışma yaşandı. Kısa süreli yaşanan tartışma sonrasında oy verme işlemine geçildi. Genel kurulda 317 delege oy kullanacak.