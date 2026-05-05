Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2026 yılı yaz döneminin Hacılar'da aralıksız çalışma süreci olarak geçeceğini belirterek, mayıs ayı meclis toplantısında 5 gündem maddesinin karara bağlandığını açıkladı.

Hacılar Belediyesi'nin yaz sezonuna yoğun bir tempoyla girdiğini ifade eden Başkan Özdoğan, ilçenin ihtiyaçlarına yönelik planlamaların birer birer hayata geçirildiğini söyledi.

Başkan Özdoğan açıklamasında, '2026 yılı yaz dönemi Hacılarımız için sahada kesintisiz hizmet anlayışıyla geçecek. Altyapıdan üstyapıya, sosyal projelerden çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürecek. Mayıs ayı Meclis toplantımızda da ilçemizin geleceğini ilgilendiren 5 önemli gündem maddesini karara bağladık' dedi.

Alınan kararların Hacılar'ın gelişimine katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Özdoğan, 'Meclisimizde alınan her karar, ilçemizin daha modern, daha yaşanabilir bir yapıya kavuşması adına atılmış önemli adımlardır. Planlı ve programlı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan, yaz boyunca sahada aktif bir çalışma yürütüleceğini belirterek, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla projelerin hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.