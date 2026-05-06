Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında 150 öğrenci camide buluştu.

ÇEDES Projesi kapsamında Ulu Camide 150 öğrenciye yönelik yıl sonu etkinliği düzenledi. Gençlerin camiyle tanışmasını amaçlayan etkinlikte , Ulu Caminin tarihi hakkında öğrencilere bilgiler verildi. Programda gençlere hitap eden İlçe Müftüsü Burhan Kızılarsan, camilerin hayatın merkezindeki rolüne dikkat çekerek, camii ve cemaat konusunda bilgiler verdi. Etkinlikte defler eşliğinde ilahi ve ezgiler seslendiren gençler, keyifli zaman geçirdi.