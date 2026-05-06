Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, 2026 yılı vekaletle kurban organizasyonu kapsamında, Türkiye Diyanet Vakfı Dicle Şubesine kurban bağışında bulundu.

Kaymakam Mustafa Atış kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı Dicle Şubesine vererek kampanyaya destek oldu. Yapılan bağış, İlçe Müftüsü Vekili Abdurrahman Alas tarafından teslim alındı. Programda konuşan Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, vekaletle kurban organizasyonunun önemine değindi. Kaymakam Atış, bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini, ihtiyaç sahiplerine ulaşmada önemli bir köprü vazifesi gördüğünü ifade etti. Kaymakam Atış, vatandaşları da bu hayırlı organizasyona destek olmaya davet etti. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, 'Vekaletle kurban organizasyonu ile yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşılması hedeflenirken, hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla kardeşlik ve dayanışma ruhu daha da güçlenecek. Tüm vatandaşlarımızı bu hayır kervanına katılmaya davet ediyor, yapılan bağışların kabul olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz' dedi.