Mersin Büyükşehir Belediyesinin Darısekisi Örnek Yörük Köyünde düzenlediği Hıdırellez etkinliğinde vatandaşlar, yakılan ateşin etrafında dilekler dileyip geleneksel ritüelleri yaşatırken, üretici kadınlar da el emeği ürünlerini sergileyerek renkli görüntüler oluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının koordinesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da Hıdırellez coşkuyla kutlandı. Darısekisi Örnek Yörük Köyünde düzenlenen Hıdırellez etkinliğine Tarsus ve Mersin merkezin birçok mahallesinden vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Doğanın uyanışı, Hıdırellez'e özgü geleneklerle kutlanırken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Hıdırellez ekinliğinde katılımcılar, yakılan ateşin etrafında dönerek dualarla dilek diledi, ardından ateşin üzerinden atlayarak Hıdırellez geleneğini yaşattı. Vatandaşlar halaylar çekip müzik eşliğinde eğlenirken, etkinlik alanında kurulan stantlarda bölgedeki üretici kadınlar el emeği ürünlerini sergileyip satış yapma imkanı buldu.

'Hıdırellez duamızı yaptık, ateş üzerinden atladık'

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gönüllüler Şube Müdürü Hava Güngeç, Darısekisi Örnek Yörük Köyünde gerçekleştirdikleri Hıdırellez kutlaması etkinliğine Tarsus ve Mersin merkezden katılımcıların geldiğini belirterek, 'Eğlence ortamında geçti. Hıdırellez duamızı yaptık. Ateş üzerinden atladık. Stantlarımızda üretici kadınlarımızın seralarından getirmiş olduğu güller yer alıyor. Katılımcı misafirlerimiz, üretici kadın stantlarımızdan alışveriş yaptılar. Halayların çekildiği eğlenceli bir gündü' dedi.