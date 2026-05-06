Boğazlıyan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu (ASO), bugünlerde sanatsal bir dönüşüme ev sahipliği yapıyor. Kurumda konaklayan öğretmenler, günün yorgunluğunu atmak ve deşarj olmak amacıyla başladıkları rölyef kursunda, profesyonellere taş çıkartan eserler ortaya koyuyor.

Kursun başlangıcında 'Yapabilir miyiz?' sorusuyla tereddüt yaşayan öğretmenler, çeşitli materyallerin katman katman işlenerek üç boyutlu hale getirildiği rölyef sanatıyla kısa sürede güçlü bir bağ kurdu. Eğitim öğretim yılının yoğun temposundan uzaklaşmak için atölyeye adım atan eğitimciler, sabır ve titizlik gerektiren bu sanatta yeteneklerini keşfetti.

Öğretmenevi bünyesinde açılan kursta, çeşitli hayvan figürlerinden dini yazılara kadar pek çok farklı tema derinlikli bir görünüme kavuşuyor. Kursiyer öğretmenler, başlangıçta sadece bir hobi olarak gördükleri bu uğraşın, zamanla kendileri için bir tutkuya dönüştüğünü belirtiyor. Ortaya çıkan çalışmaların niteliği, başlangıçtaki amatör ruhu geride bırakarak sanatsal bir derinlik kazandı. Kursiyerler ortaya çıkardıkları eserleri halkın beğenisine sunmayı amaçlıyor.

'Bizim için ufuk açıcı bir çalışma oldu'

Kursiyerlerden Boğazlıyan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Fermudiye Çelik 'Mesai dışında saat 17.00'den sonra gelip burada bu çalışmayı yapmaya başladık. Yaptıkça beğendik, sevdik. Bu çalışmadan sonra şöyle bir fikir oluştu; biz İmam Hatip Lisesi olduğumuz için Allah'ın 99 ismini bu şekilde yapmayı planlıyoruz. Bizim için güzel ve ufuk açıcı bir çalışma oldu' dedi.

'Kalemi elime alınca tutkuya dönüştü'

Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Ezgi Kılıç Selvi 11 yıldır Boğazlıyan'da yaşadığını belirterek, 'Burada bir şeyler yapma olanağımız çok az. Bu çalışmalar hayatımıza renk kattı. İlk başlarda 'tık tık' sesleri beni çok yoruyordu. Sonra kalemi elime alınca büyük bir tutkuya dönüştü. Bitirmek için heyecanlanmaya başladım. Buraya gelip akşamları sohbet etmek, herkesin birbirine yardımcı olması bize ışık saçtı. Desteği olan herkese teşekkür ederim' diyerek kat ettiği aşamayı anlattı.

'Yaklaşık 40 eser yaptık, sergi için hazırlıklarımızı tamamladık'

Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muharrem Daşan, 'Konaklayan arkadaşlarla birlikte hem hoş sohbetlerimizde küçük bir uğraş olarak başladığımız rölyef çalışmasında ne yapabileceğimiz konusunda plan yapıyorduk. Gönüllü arkadaşlarla rölyef çalışmalarına başladık. Öğretmenevleri sadece konaklanabilir yerler değil yaşam alanı olduğunu buradaki insanlarla Türkiye'de ilk defa yapılan öğretmenevinde konaklayan insanların birlikte yaptığı ve aylarca emek verdiği bir sergi aşamasındayız. Yaklaşık 40 tane eser yaptık. Serginin açılması için hazırlıklarımızı tamamladık. Heyecanla onları bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

'Burada çok mutluyum'

Boğazlıyan Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni Bircan Ayata ise rölyef kursu serüvenini şu cümlelerle ifade etti:

'Hüsnü hat hocasıyım. Öğretmenevinde kalırken nasıl olduğunu anlamadığım şekilde kendimi alüminyum rölyefin içinde buldum. Rölyef aslında bakırdır ama biz kolay erişimi olsun, yapan kişiler için daha uygun fiyatlı olsun diye alüminyumu tercih ettik. Aynı işlem. Başlamaya bir anda karar verdik ve ben burada çok mutluyum. Burada bütün çalışanlar emek verdiler. Hepsinin eli var hepsi bir şey çıkardı ve hepsi çok mutlu. İlk kez böyle bir şeye rastlıyorlar. Örnek olarak Yakup Bey emekli olacağını söylüyor. Emekli olacakken bunu tanıdı. Belki boş vakitlerini bununla değerlendirecek. Gelecekle alakalı düşündüğümüz zaman çok güzel şeyler çıkarılabilir. Bu Antep veya Maraş'taki bakır işleri bunun gibi değil. Bu daha basiti. Herkesin yapabileceği bir şey ve ustaya gerek yok. Önemli olan kalıbı düzgün alıp düzgünce kabartabilmek. İnşallah sergimiz olduğunda da Boğazlıyan tanıyacak.'

59 yaşındaki Yakup Üner ise 'Daha önce ben öğretmenevinde görevliydim. Böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Son zamanda karşılaştık çok güzel oldu' dedi.