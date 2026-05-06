Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' projesi kapsamında öğrencilere sıfır atık, sürdürülebilir tüketim ve çevre bilinci konularında sunum yapıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin 'Köklerden Geleceğe' vizyonu doğrultusunda yürütülen proje ile okulda nisan ayı teması sıfır atık olarak belirlendi.

Okulun konferans salonunda coğrafya öğretmeni tarafından yapılan sunumda, atık oluşumunu azaltmanın yolları, sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları ve doğayla uyumlu yaşam kültürünün önemi ele alındı.

Öğrencilere doğanın korunmasının yalnızca bireysel bir sorumluluk olmadığı, daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için günlük hayatta uygulanabilecek alışkanlıkların da önemli olduğu hatırlatıldı.

Programla öğrencilerde çevreye karşı duyarlılık oluşturulması ve sıfır atık bilincinin okul yaşamında yaygınlaştırılması amaçlandı.