Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde hububat ekili alanlarda hastalık ve zararlı organizmalara karşı kontrol çalışması yapıldı.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki bitkisel üretim alanlarında saha incelemesinde bulundu. Bitkisel üretim alanlarında bitkilerin gelişim dönemleri takip edilirken, hastalık ve zararlılara karşı kontroller gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında üreticilere teknik bilgiler verildi. Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal da sahada incelemelerde bulunarak, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde takip etti.

İlçe genelinde sürdürülen kontrollerle hububat üretiminde verim ve kalitenin korunması hedefleniyor.