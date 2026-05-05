Bayburt Devlet Hastanesinde nisan ayında 46 bin 420 hasta muayene edildi. Hastanede aynı dönemde 275 ameliyat gerçekleştirilirken, acil serviste 13 bin 614 hastaya sağlık hizmeti verildi.

Hastane verilerine göre, nisan ayında MHRS üzerinden randevulu 12 bin 619, MHRS dışı ayaktan 20 bin 187 hasta muayene oldu. Acil servis başvurularıyla birlikte toplam ayaktan bakılan hasta sayısı 46 bin 420'ye ulaştı.

1-30 Nisan tarihleri arasında polikliniklere başvurarak muayene olan hasta sayıları şu şekilde:

Uzman aile hekimliği: Bin 644

Anestezi polikliniği: 211

Beyin cerrahisi polikliniği: Bin 471

Cildiye polikliniği: 652

Çocuk hastalıkları polikliniği: 2 bin 415

Çocuk ve ergen ruh sağlığı: 263

Enfeksiyon hastalıkları: 99

Fizik tedavi polikliniği: Bin 516

Genel cerrahi polikliniği: Bin 335

Göğüs cerrahisi polikliniği: 176

Göğüs hastalıkları polikliniği: 770

Göz hastalıkları polikliniği: 2 bin 323

İç hastalıkları polikliniği: 5 bin 535

Kadın hastalıkları polikliniği: 2 bin 521

Kalp damar cerrahisi: 431

Kardiyoloji polikliniği: Bin 893

Kulak burun boğaz polikliniği: Bin 457

Nöroloji polikliniği: Bin 784

Ortopedi polikliniği: 3 bin 321

Plastik cerrahi polikliniği: 212

Ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniği: Bin 323

Sigara bırakma polikliniği: 9

Üroloji polikliniği: Bin 445

Acil servis: 13 bin 614

Hastanede aynı dönemde 275 ameliyat ve 74 lokal ameliyat gerçekleştirildi. Ayrıca 78 endoskopi, 58 kolonoskopi, 2 bronkoskopi ve 53 anjiyo işlemi yapıldı. Gebe okulundan yararlanan danışan sayısı ise 22 oldu.