Oku-Yorum, Yazı-Yorum Projesi kapsamında düzenlenen Safahat Okumaları İl Panelinde öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'un Safahat eserini milli ve manevi değerler, toplumsal sorumluluk ve ahlaki duruş yönüyle ele aldı.

Koordinatör okul Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi öncülüğünde gerçekleştirilen panele, katılımcı olarak Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi ile Bayburt Lisesi öğrencileri katıldı. Öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'un eseri Safahat üzerine hazırladıkları değerlendirmeleri sundu.

Panelde Safahat'ta yer alan milli ve manevi değerler, toplumsal sorumluluk, ahlaki duruş ve gençliğe verilen mesajlar ele alındı. Öğrenciler, yaptıkları sunumlarla eserin farklı yönlerine dikkat çekti.