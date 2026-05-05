Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde görüş mesafesinin düşmesiyle ağır tonajlı araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Bayburt-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan Kop Dağı Geçidi'nde sabahın erken saatlerinde kar yağışıyla birlikte fırtına etkisini gösterdi. Tipi nedeniyle güzergâhı kullanan sürücülerin görüş mesafesi yer yer düştü. Özellikle ağır tonajlı araçlar yolda ilerlemekte zorlanırken, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek bekledi.

Mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla Kop Dağı Geçidi yeniden beyaza büründü. Bölgede rüzgârın etkisini artırmasıyla sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük yaşadı.

Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekipler, kar küreme araçlarıyla güzergâhta biriken karları temizlerken, sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.