Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yapımına başlanan camii inşaatına kumbarasındaki harçlıklarını bağışlayan Yusuf kurt (12) İl Müftüsü Celal Büyük tarafından, makamında misafir edilerek ödüllendirildi.

Çermik'te yıkılan caminin yerine yapılan inşaatı gören 12 yaşındaki Yusuf Kurt, çalışmalara destek olmak amacıyla evdeki kumbarasını bağışlamıştı. İl Müftüsü Büyük, Kurt'un örnek davranışına kayıtsız kalmayarak çocuğu makamında ağırladı. Müftü Büyük, kendisine bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. Büyük, Yusuf Kurt'a ayrıca kitap seti hediye etti.

Petekkaya Mahallesi Cami imam hatibi Kahraman Ceylan da Yusuf Kurt'u alışveriş merkezinde sinemaya götürüp film izletip eğlenmesini sağladı. Hayatında ilk defa böyle güzel bir gün geçirdiğini belirten Kurt, Büyük ve Ceylan'a teşekkür etti.