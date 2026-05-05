Diyarbakır'da jandarma ekiplerince Çınar ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 31 adet sikke ve obje ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 'Anadolu mirası' operasyonu düzenlendi. Operasyonda Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 31 adet tarihi sikke ve obje ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan S.K. isimli şüpheli adli makamlara sevk edildi.