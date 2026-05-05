Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 20 kilo skunk maddesi ile 604 gram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda 22 olay meydana gelirken 20 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde, 20 kilo skunk, 604 gram esrar, 15 adet uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ele geçirildi.