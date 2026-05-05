Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague play-off serisi 3. maçında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımına konuk olacak. Sarı-lacivertliler, parkeden galip ayrılması halinde 8. kez Final Four'a katılma başarısı gösterecek.

Euroleague play-off serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, yarın TSİ 20.00'de deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, ligde normal sezonu 24 galibiyet, 14 mağlubiyetle 4. sırada bitirirken, Litvanya ekibi ise 23 galibiyet, 15 beraberlikle 5. sırada tamamladı. Play-off serisinde eşleşen iki takım arasındaki ilk 2 müsabaka Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı. Fenerbahçe ilk maçı 89-78, ikinci müsabakayı 86-74'lük skorlarla kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi. Jasikevicius'un öğrencileri yarınki mücadeleyi kazanması halinde Final Four bileti alacak. Zalgiris'in galibiyeti halinde ise 8 Mayıs Cuma günü serinin 4. maçı oynanacak.

7 kez Final Four'da sahne aldı

Avrupa basketbolunun son yıllarda en önemli takımlarından olan Fenerbahçe, 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez bu organizasyonda sahne aldı. Kanarya daha sonra ise 2024 Berlin, 2025'te Abu Dabi'deki Final Four'da mücadele etti. Sarı-lacivertliler, ilk kez 2017 yılında İstanbul'un ev sahipliğinde kupayı kazanırken, geçtiğimiz yıl da ikinci kez Euroleague şampiyonu olmayı başardı.

Fenerbahçe, Final Four'a en çok katılım sağlayan Türk takımı olma ünvanını da taşıyor. Organizasyonda yer alan bir diğer Türk takımı A. Efes ise 5 kez mücadele etti.

2026 Euroleague Final Four, 22-24 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek.

37. randevu

Fenerbahçe ile Zalgiris Kaunas, Euroleague'de bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 23 kez parkeden galip ayrılırken, Litvanya takımı ise 13 kez kazandı. Son 2 karşılaşmadan sarı-lacivertliler galip gelirken, normal sezonda ise üstünlüğü Zalgiris elde etti. Zalgiris Kaunas, Zalgirio Arena'da oynanan maçta 84-81'lik skor tabelaya yansırken, İstanbul'da da 92-82'lik skorla galibiyete uzandı.

İki ekip 2017-2018 sezonunda Final Four yarı finalinde karşı karşıya geldi ve Fenerbahçe galip ayrılarak final oynadı. Bir sonraki sezon ise play-off serisinde kozlarını paylaşan iki ekip arasındaki seride sarı-lacivertliler 3-1'lik üstünlük sağladı.

İstatistiklerle iki takım

Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe 81.9 sayı, 35.4 ribaund ve 16.2 asist ortalamalarıyla oynarken; Zalgiris Kaunas ise 87.6 sayı, 34.8 ribaund ve 19.4 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin 16.4, Litvanya ekibinde de Sylvain Francisco 19.5 sayı ortalamalarıyla ön plana çıkıyor. Play-off serisinde sarı-lacivertlilerde Tarık Biberovic 41, Nicolo Melli 30, Wade Baldwin 28 sayıyla önemli katkı sağladı.