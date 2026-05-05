Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekti.

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun son deplasman maçına Beşiktaş karşısında çıkmaya hazırlanırken, 2025-2026 sezonunda İstanbul ekiplerine karşı topladığı puanlarla dikkat çekti. Bordo-mavililer, geride kalan 32 haftada hanesine yazdırdığı 66 puanın 27'sini İstanbul takımlarına karşı elde etti. Karadeniz ekibi, bu sezon İstanbul temsilcileriyle oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, söz konusu karşılaşmalarda 25 gol atıp 17 gol yedi.

Puanların yüzde 41'i İstanbul takımlarından

Trabzonspor, ligde topladığı puanların yüzde 41'ini İstanbul ekiplerinden aldı. Bordo-mavililer, yalnızca Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan puan çıkaramazken; Eyüpspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük karşısında 6'şar puan topladı. Başakşehir ve Galatasaray ile oynadığı maçlardan ise 4'er puan çıkardı.

Sezonun ilk yarısında sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, sezonun son derbisinde deplasmanda rakibiyle karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak moral bulmayı hedefliyor.

Geçen sezona göre büyük fark

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yer alan 6 İstanbul takımı karşısında toplam 13 puan toplamıştı. Bu sezon ise lig tamamlanmadan 27 puana ulaşan bordo-mavililer, geçen sezona şimdiden 14 puan fark attı.