Ocean's 7'yi bitiren ilk ve tek Türk yüzücü Bengisu Avcı'nın zorlu okyanus geçişleri, Avustralya yapımı Don't Be Prey isimli belgeselde yer aldı. Belfast'taki gösterime başarılı sporcu da katıldı.

Dünyanın en zorlu meydan okuması Ocean's 7'yi bitiren ilk ve tek Türk Bengisu Avcı'nın yedi yıl süren mücadelesi, Avustralyalı Mark Sowerby tarafından hayata geçirilen Don't Be Prey (Av Olma) isimli belgesel filmde yer aldı.

Bengisu Avcı ile birlikte Mark Sowerby, Tim Denyer, Joanne Norman, Jamie Mackay ve Paul Leonard gibi açık su yüzmenin efsane isimlerinin de yaşamlarının anlatıldığı belgeselin yönetmenliğini Jeff Tseng yaptı. Gold Coast Film Festivali'nin kapanış filmi olarak gösterilen Don't Be Brey'in İrlanda-Belfast'taki prömiyerine İzmirli ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı da katıldı.

Queens University'deki gösterimde soru-cevap bölümünde de yer alan Bengisu Avcı, 'Filmde beş kıta ve dünyanın en acımasız yedi kanalında, Everest kadar tehlikeli, ancak açık sularda gerçekleşen Okyanus Yedilisini aşmak için yola çıkan ve sınırlarını zorlayan kahramanların hikayeleri anlatılıyor. Kafes yok. Dalış kıyafeti yok. Kaçış yok. Sadece insan ve doğa. 3 Ağustos 2018'de Manş Denizi'ni geçişimle başlayan ve tam yedi yıl bir gün süren Ocean's 7 yolculuğumun özellikle Cebelitarık ve zehirli denizanası teması yaşadığım Molokai parkuru filmde yer aldı. Çanakkale'de tarihi yarımadada çekimler yapılırken henüz Ocean's 7'yi bitirmemiştim. İrlanda-Belfast'a ise hayallerine kavuşan bir yüzücü olarak gitmek beni çok mutlu etti' dedi.

Şu anda Avustralya'da gösterimde olan filmin yakında ülkemizde de seyirciyle buluşması için çalışmalar devam ediyor.