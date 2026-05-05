Antalyaspor Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit, genç Türk futbolunun gelişimi için önecelikli olarak alt yapılara gerekli değerin verilmesi gerektiğini söyledi. Yiğit, 'Değer vermediğiniz bir şeyin değer üretmesini beklemek doğru değil. Genç Türk futbolu, uzun zamandır tesadüflerin omuzunda ilerliyor' dedi.

Genç Türk futbolunun önde gelen isimlerinden Nedim Yiğit, genç Türk futbolunun gelişimi için önemli reformlara ihtiyaç olduğunu, değişimin ilk adresinin ise alt yaş gruplarının olduğunu belirtti. Türkiye'de oyuncu gelişim planının bilimsel bir çerçeveyle standardize edilmesi gerektiğini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, elit oyuncu gelişimine ulaşmak için gerekli yapısal adımlar hakkında bilgi verdi.

'Antalyaspor akademisi, üretmeye devam ediyor'

Öncelikli hedeflerinin bir müfredat oluşturmak olduğunu ifade eden Nedim Yiğit, 'Bu müfredat sadece oyuncular için değil onları eğitecek olan antrenörleri de kapsayacak şekilde hazırlamaya gayret ediyoruz. Antalya şehrini küçük bir Türkiye olarak gördüyorum. Antalyalı gençlerin yanında, Türkiye'nin her yöresinden oyuncuları barındıran hatta birçok ülkeden de göçler aldığı için çok zengin bir oyuncu yelpazesine sahip. Şehrimizdeki amatör takımlarımızın, futbola gönül verdiklerini ve onlarla beraber oyuncu yelpazemizin çok genişlediğini söyleyebilrim. Bu başarılarda özellikle Antalya amatör takımlarımızın önemli katkıları olmuştur' dedi.

'Antalya'da yetenekli oyuncu sıkıntımız yok'

Kadrolarından birçok oyuncunun farklı kulüplerle anlaşmasına rağmen yetenekli oyuncu havuzlarının geniş olduğuna dikkat çeken Nedim Yiğit, 'Geçtiğimiz aylarda yapılan bir anlaşmayla akademide yetişen oyuncularımızdan 5 tanesi önemli bir bedel ve protokol ile akademimizi ve Türk futbolunu Fenerbahçe'de temsil etmeye devam edecekler. Bu sayede kulübümüzün üreten yapısı konuşulmaya başladı. Buna rağmen Paf takımımız ligde ilk 6 içerisinde kalmaya devam ettiği gibi çok başarılı maçlarla gençlerimiz Türk futbolunun genç temsilcileri olmaya aday olduklarını ispat ediyorlar. Ligde en az mağlup olan ilk 3 takımı içerisinde yer alırken en fazla galip gelen 4-5 takım arasında yer aldı' diye konuştu.

'Alt yaş gruplarında ilk 8 takım arasında yer aldık'

Kırmızı-beyazlı camianın alt yaş gruplarındaki başarısını değinen deneyimli antrenör, 'U14, U15 ve U16 yaş grupları, eğitimin üreten tarafına geçişinin belirgin göstergesi olan yaş grupları. Ve biz bu yaş gruplarının tamamında Türkiye'nin ilk 8 takımı arasına kalmayı başardık. İlk kez katılım sağlanan Türkiye son 8 finallerinde U14 Türkiye 5'incisi, U15 Türkiye 4'üncüsü olmakla kalmayıp en değerli oyuncu ödülünü de Antalyaspor oyuncusu aldı. Antalyaspor akademisinin, turnuvada performansı dikkat çeken birçok oyuncuya sahip olması da bir diğer önemli başarıydı. U16 yaş grubunun yer alacağı turnuva da bu hafta başlayacak. Orada da Antalyaspor'u ve Antalya futbolunu başarıyla temsil edeceklerine inanıyoruz' şeklinde konuştu.

'Bu turnuvalar, gerçek hedeflerimiz için çok önemli basamak oluyor'

Genç yeteneklerin yer aldığı turnuvaların, gerçek hedefleri için önemli bir basamak olduğunu dile getiren Yiğit, 'Burada sezonun en başarılı takımlarıyla müsabaka oynayarak, zorluk derecesi yüksek müsabakalarımızın tecrübesini arttırma fırsatı elde ediyoruz. Bu turnuvaların hepsinde Antalyaspor vardı ama hepsinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray olmadığı gibi birçok önemli yetiştirici kulüpler de bu sıralamada yer bulamadılar. Gerçek hedefimiz bu turnuvalara kalmak değil elbette ama bu turnuvalar gerçek hedefimizi gerçekleştirmekte çok önemli basamak oluyor' ifadelerini kullandı.

Antrenör Nedim Yiğit sağlıklı oyuncu gelişimi için gerekli adımları şu şekilde sıraladı:

'Elit oyuncu gelişimine ulaşmamız için; gelişim odaklı ulusal çocuk futbolu müfredatı, pedagojik derinliğe sahip uzmanlaşmış çocuk futbolu antrenörleri, gelişim esaslı lig yapıları, dijital oyuncu gelişim karneleri, yetenek veri haritası, bilinçli veli katılım modeli gibi yapısal adımlar başta olmak üzere muhakkak bir reforma ihtiyacımız var.'