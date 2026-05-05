Erzincan'da hava savunma silahlarıyla atış faaliyeti gerçekleştirildi.
Millî Savunma Bakanlığına bağlı 2'nci Ordu Komutanlığı ile 3'üncü Ordu Komutanlığı tarafından, Şehit Topçu Teğmen Mustafa Ertuğrul Ağır Silah Atış Alanı'nda atış faaliyeti icra edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu faaliyette hava savunma silahları kullanılarak kara hedeflerine yönelik atışlar gerçekleştirildi.
Eğitim kapsamında birliklerin koordinasyon ve ateş kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanırken, atışların planlanan şekilde başarıyla tamamlandığı bildirildi.
Faaliyetin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât etkinliğini artırmaya yönelik eğitim çalışmaları kapsamında düzenli olarak sürdürüldüğü kaydedildi.