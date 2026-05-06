Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 'Başiskele'yi ortak akılla birlikte yönetiyoruz. Geleceğe yönelik planlamalarımızda her bir hemşehrimizin görüşü, bizim için en önemli rehberdir' dedi.

Başkan Yasin Özlü, saha çalışmaları kapsamında sanayi tesislerini ve yerel işletmeleri gezdi. İşletme sahipleri ve işçilerle bir araya gelerek iş süreçleri hakkında bilgi alan Özlü, esnafın sorun ve taleplerini not aldı.

Özlü, mahalle ziyaretleri kapsamında ise sokakta ve sosyal alanlarda da vatandaşlarla sohbet ederek belediyenin yürüttüğü projelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Özlü, kentin gelişimine katkı sunan herkesin yanında olduklarını belirterek, 'Başiskele'yi ortak akılla birlikte yönetiyoruz. Geleceğe yönelik planlamalarımızda her bir hemşehrimizin görüşü bizim için en önemli rehberdir' dedi.