Dilovası Belediyesinin mayıs ayı olağan meclis toplantısında, ilçede yürütülen projeler masaya yatırıldı. Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Diliskelesi sahil parkından Millet Bahçesi'ne, kadınlara özel spor salonundan 1145 konutluk TOKİ projesinin kura çekimine kadar ilçenin çehresini değiştirecek birçok yatırımın son durumu hakkında bilgiler verdi.

Dilovası Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin oy birliği ve oy çokluğuyla kabul edildiği toplantıya devam eden projeler görüşüldü.

Saygı duruşu ve açılış konuşmasıyla başlayan meclis toplantısında, son dönemde okullarda yaşanan üzücü olaylara değinen Başkan Ömeroğlu, hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlere rahmet dileyerek ilçe genelinde okul güvenliği için Kaymakamlık, emniyet, jandarma ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Meclis toplantısında ilçenin çehresini değiştirecek altyapı, üstyapı ve sosyal yaşam alanı projeleri hakkında meclis üyelerine ve vatandaşlara bilgiler veren Başkan Ömeroğlu, ilçedeki yatırımların son durumunu özetledi.

Kura çekimi 8 Mayıs'ta yapılacak

Ömeroğlu, Diliskelesi sahilinde yenileme ve sahil park çalışmalarının başladığını belirterek, TOKİ 3. etap 1145 konut projesinde hak sahipleri için kura çekiminin 8 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.

Park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Ömeroğlu, Tavşancıl'da kadınlara yönelik spor salonunun hizmete açıldığını söyledi.

Belediyeye ait yüzme havuzunun tadilatının tamamlanarak sezonun açıldığını belirten Ömeroğlu, yaz boyunca öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ve gençlerin sosyal medya bağımlılığından uzaklaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Millet Bahçesi'nin halkın kullanımına açık olduğunu ifade eden Ömeroğlu, Diliskelesi Kültür Merkezi ve düğün salonu inşaatının da devam ettiğini söyledi.

Açılış konuşmasının ardından meclis gündem maddelerine geçildi. Maddeler, oy birliği ve oy çokluğuyla kabul edildi.