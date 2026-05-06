Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bilgisayar klavyesini ayak parmaklarıyla kullanan 15 yaşındaki kas hastası Yavuz Selim Çöl, LGS'de elde ettiği yüksek puanla hayalindeki lisede bilişim bölümünü kazansa da mevzuata takıldı. Sağlık durumu nedeniyle evde eğitim alması gerektiği için yönetmelik gereği Anadolu lisesine gönderilen azimli genç eğitim mücadelesinden vazgeçmezken; çok okumak istediği lisenin bahçesinde yüzlerce öğrencinin katılımıyla kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü partisi ise duygu dolu anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre; kas hastası Yavuz Selim Çöl, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 402 puan alarak Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı'na yerleşmeye hak kazandı. Ellerini tam olarak kullanamadığı için bilgisayar klavyesini ayak parmaklarıyla kullanan Çöl, eğitimine büyük ilgi duyduğu bu alanda devam etmenin hayalini kuruyordu.

Ancak Yavuz Selim, kazandığı bu okulun sıralarına hiç oturamadı ve tek bir gün bile eğitim göremedi. Alınan sağlık kurulu raporunda; 'musküler distrofi' ve 'spastik kuadriplejik serebral palsi' tanısıyla takip edilen öğrencinin, örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanmasının sağlığı açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği gerekçesiyle 1 yıl süreyle 'evde eğitim' görmesi gerektiği belirtildi.

Mevzuat engeli

Öğrencinin durumu, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne takıldı. Yönetmeliğin 23. maddesinde yer alan 'Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden evde eğitim göreceklerin Anadolu liseleri veya Açık Öğretim Lisesine nakil işlemleri yapılır' hükmü uyarınca Çöl'ün kaydı Gebze Anadolu Lisesine alındı.

Hayalindeki okulda unutulmaz doğum günü

Bürokratik engellere rağmen hayalindeki okuldan kopamayan Yavuz Selim için yerleşmeye hak kazandığı Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde unutulmaz bir 15. yaş günü sürprizi hazırlandı. Okul müdürü ile öğretmenlerin işbirliğinde hazırlanan ve okul bahçesinde gerçekleştirilen kutlamaya öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

Müziklerin çalındığı, şarkılar eşliğinde dansların edildiği etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları özel pankartları açarak Yavuz Selim'e moral verdi. Sınıf ortamında küçük bir kutlama beklerken okul bahçesindeki coşkulu kalabalığı karşısında gören Yavuz Selim, şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi.

'Ayak parmaklarımla on parmak yazmayı geliştirdim'

Bilgisayar ve yazılım mühendisi olmak istediğini belirten Yavuz Selim Çöl, bilgisayar alanında kendini sürekli geliştirmeye çalıştığını söyledi. Klavyeyi ayaklarıyla kullanabildiğini anlatan Çöl, 'Klavyeyi ayağımla kullanabilir miyim diye denedim, zaten aklımda bunu yapmak vardı. Yapabildiğimi gördüm. Kendimi geliştirerek daha da hızlandım. Daha hızlı yazabiliyor oldum ama uzun zamandır tabii klavyede yazmadığım için sadece biraz yavaşladım. Ona rağmen yine de iyi yazıyorum' dedi.

'Bunu beklemiyordum, çok mutlu oldum'

Yerleştiği lisede geçtiğimiz günlerde kendisi için düzenlenen doğum günü kutlamasına da değinen Çöl, okul bahçesinde idareciler ve öğrencilerin katılımıyla yapılan sürpriz etkinlikten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, 'Ben böyle bir kutlama hayal etmiyordum. Çok az öğrencinin katılacağını ve sınıfta yapılacağını düşünüyordum. Okulun bahçesinde olup, bütün öğrenciler de katılınca çok şaşırdım, çok mutlu oldum. Bunu organize eden öğretmenlerime, okul müdürümüze, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Çöl, kazandığı meslek lisesinde okumak istediğini vurgulayarak, 'Milli Eğitim Bakanımıza seslenmek istiyorum. LGS'den 402 puan alarak meslek lisesine yerleşmeme rağmen kendi istediğim bölümü okuyamayıp şu anda düz lisede eğitim görüyorum. Bunun düzeltilmesini ve kendi meslek liseme alınmayı istiyorum' ifadelerini kullandı.

Baba Hayri Çöl ise oğlunun SMA değil, nadir rastlanan musküler distrofi adında bir kas hastalığı bulunduğunu, zeka seviyesinin ve kavrama yeteneğinin oldukça iyi derecede olduğunu dile getirdi. Çöl, 'Kasları güçsüz ama zeka seviyesi iyi derecede, kabiliyeti, kavraması iyi derecede. Bunu zaten doktorlar da söylüyor. Bu az rastlanan bir kas hastalığı türünden' diye konuştu.

'Bilişim ve bilgisayar teknolojilerini çok seviyor, hayatı bunun üzerine kurulu'

Hayri Çöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Yavuz Selim, 402 puanla hak ederek Mehmet Tuğrul Tekbulut Lisesi'ne yerleşti. Ancak evde eğitim aldığı için meslek lisesi müfredatından öğretmen tayin edilemediği söylendi ve bizi Gebze Anadolu Lisesi'ne kaydırdılar. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze dilekçe verdik, sağ olsunlar çok yardımcı oldular ancak genelgede değişiklik olması gerektiği için sorun yerelde çözülemedi. Yavuz Selim bilişim ve bilgisayar teknolojilerini çok seviyor, hayatı bunun üzerine kurulu. Yeniden hakkı olan lisede bilişim bölümüne geçmesini istiyoruz, yetkililerden destek bekliyoruz.'

'Çok zeki ve her şeyin bilincinde bir çocuk'

Anne Özlem Çöl de Yavuz Selim'in zorlu süreçlerden geçtiğini, bağışıklığının zayıf olması nedeniyle enfeksiyon riskine karşı dikkatli olduklarını ve yoğun bakım süreçleri yaşadıklarını kaydetti. Çocuğunun yoğun bir skolyozu bulunduğunu ve ameliyat için gün beklediklerini belirten anne Çöl, 'Çok zeki ve her şeyin bilincinde bir çocuk. Kendi hastalığının da eğitiminin de farkında. Onu geride bırakmamak ve sosyalleştirmek için elimizden gelen her türlü imkanı vermeye çalıştık, öğretmenlerimiz de hep çok ilgilendi' ifadesini kullandı.