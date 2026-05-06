Antalya'nın Kumluca ilçesinde çocukluğunda yediği salatalığı unutamayan muhtar, vatandaşlara 1 ton salatalığı soyarak dağıttı.

Kumluca ilçesi Beykonak Mahallesi Muhtarı Ramazan Selçuk, Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali'nde kurduğu Yörük obasında 1 ton salatalık dağıttı. Sera üreticilerinin bile dağıtılan salatalıklardan aldığını belirten Selçuk, 'Burcu burcu kokuyor. Ben de yiyorum, mükemmel' dedi.

Muhtar Selçuk, neden salatalık dağıttığını ise, 'Çocukluğumda yaşadığımız ilçeden Antalya merkeze gezmeye giderdik. Orada görmüştüm. Soy ye soy ye 10 tane salatalık yemiştim. O salatalığın tadını hiç unutamıyorum. Bu salatalığın tadı şehirde bir başka oluyor' sözleri ile açıkladı.

Kaynak: İHA