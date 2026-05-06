Adana'nın Kozan ilçesinde hastane kantininde boğazına şeker kaçan 4 yaşındaki çocuk, hemşirenin Heimlich manevrası uygulamasıyla kurtuldu. O anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansırken anne, kızının hayatını kurtaran hemşireye teşekkür etti.

Kozan Devlet Hastanesi'ne rapor almaya gelen anne Gülşah Ünüvar, poliklinikte sıra beklediği sırada anneannesi Fikran Durgel, torunu 4 yaşındaki Mina Gül ile birlikte hastane kantinine geçti. Kantinde bir vatandaşın verdiği şekerden alan Mina'nın boğazına şeker kaçtı. Nefes almakta zorlanan çocuk, anneannesinin kucağında hızla acil servise götürüldü.

Hastanın panikle geldiğini gören 13 yıllık hemşire Melek Bulut, çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Doğru ve hızlı müdahale sonucu boğazındaki şeker çıkarılan Mina, yeniden nefes almaya başladı. Kurtarılan minik Mina'yı doktorlar yeniden sağlık kontrolünden geçirdi.

Yaşananları anlatan hemşire Melek Bulut, 'Görev alanımızdaydık, hasta yakınları panikle yanımıza koştu. Biz de mesleki bilgimiz doğrultusunda hemen müdahale ettik. Onun iyi olması bizim için en büyük mutluluk' dedi.

'Herkes bu müdahaleyi öğrenmeli'

Kızı Mina'nın sağlığına kavuşmasının ardından hemşireye teşekkür etmek için yeniden hastaneye gelen anne Gülşah Ünüvar ise yaşadığı panik dolu anları anlatarak, 'Ben doktor sıramı bekliyordum. Annem ve kızım kantindeydi. Olayı sonradan öğrendim. Annem büyük panik yaşamış, ilk müdahale yeterli olmayınca hemen acile koşmuşlar. Hemşire hanımın hızlı ve doğru müdahalesiyle kızım kurtuldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Herkesin bu müdahaleyi bilmesi gerekiyor' diye konuştu.

Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağlar Bozkurt da hastane yönetimi ile birlikte hayat kurtaran hamleyi gerçekleştiren hemşire Melek Bulut'a başhekimlikte teşekkür belgesi vererek hızlı ve örnek davranış için teşekkür etti.