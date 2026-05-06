Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi Medikal ve Cerrahi Endokrin Konseyi tarafından 'Tiroid Kanserinde Güncel Durum' başlıklı bilimsel aktivite gerçekleştirildi.

Toplantıda, tiroid kanserinde tanı ve tedaviye yönelik güncel yaklaşımlar ele alınırken ekip çalışmasının önemi vurgulandı. Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Nükleer Tıp Anabilim Dalı'ndan öğretim üyelerinin ve uzmanların katılım sağladığı toplantıda Prof. Dr. Ersin Akarsu, Prof. Dr. Sacit Çoban, Prof. Dr. Suzan Tabur, Prof. Dr. İlyas Başkonuş, Prof. Dr. Umut Elboğa, Prof. Dr. Fahrettin Yıldız, Dr. Öğr. Üyesi Latif Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Alper Aytekin, Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Aksoy, Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Bilen, Dr. Öğr. Üyesi Aziz Bulut, Uz. Dr. Deniz Mitil, Uz. Dr. Gülşah Dağ, Uz. Dr. Mustafa Toğun ve Dr. Enes Yerdeş yer aldı.

Toplantıda Endokrinoloji ve Metabolizma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Akarsu, güncel tanı ve tedavi kılavuzları kapsamında olgular eşliğinde tiroid kanserine yaklaşım konulu bir sunum gerçekleştirdi. Endokrin konseyi üyeleri, bölgede tiroid hastalıklarının oldukça yaygın olduğuna dikkat çekerek, tiroid kanseri hastalarının takip ve tedavisinde ekip halinde çalışmanın büyük önem taşıdığını ifade etti.