Körfez Belediyesinde gerçekleştirilen mayıs ayı meclis toplantısında, ilçedeki amfitiyatronun yenilenerek Kocaeli Üniversitesine tahsis edilmesi ve parklardaki kent mobilyalarının revizyonu için Türkiye Çevre Ajansından hibe desteği alınması karara bağlandı.

Körfez Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında meclis salonunda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve tutanak özetinin oylanmasıyla başlayan toplantıda, toplam 16 gündem maddesi tek tek görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, ilçede her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlik ve festivallerin yapılması için de yetki verildi.

Amfitiyatro üniversiteye tahsis edilecek

Kocaeli Üniversitesi Körfez Yerleşkesi içerisindeki amfitiyatronun durumu mecliste ele alındı. Söz konusu yapının bakım, onarım ve çevre düzenlemesinin belediye tarafından yapılması ve çalışmaların ardından alanın Kocaeli Üniversitesinin kullanımına bedelsiz olarak bırakılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda üniversite ile protokol yapılması için Başkan Şener Söğüt'e oy birliğiyle yetki verildi. Söğüt, kararın ardından yaptığı değerlendirmede, 'Hızlı şekilde projeyi hayata geçireceğiz' ifadesini kullandı.

Parkların yenilenmesi için hibe desteği

Türkiye Çevre Ajansı ile 'Körfez Geneli Park ve Yeşil Alanlardaki Oyun Grubu ve Kent Mobilyaları Revizyonu Projesi' kapsamında protokol imzalanması da meclis onayına sunuldu. Proje kapsamında ajanstan hibe desteği alınabilmesi ve ilgili protokollerin imzalanması için Başkan Söğüt'e yetki verildi.

Sağlanacak hibe desteğiyle ilçedeki parkların daha modern ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.