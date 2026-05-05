Kocaeli'de nisan ayında terör ve kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi tutuklanırken 199 silah ele geçirildi, trafik denetimlerinde ise 457 bin araç kontrol edilerek 77 bin sürücüye idari ceza uygulandı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu değerlendirme toplantısında nisan ayında kent genelinde yürütülen güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Terörle mücadeleden uyuşturucu operasyonlarına, ruhsatsız silah ve kaçakçılıktan trafik denetimleri ile düzensiz göçle mücadeleye kadar birçok başlıkta çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Vali Aktaş, emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 8'i DEAŞ terör örgütü mensubu olmak üzere 10 terör örgütü mensubunun tutuklandığını, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise 64 kişinin cezaevine teslim edildiğini açıkladı.

10 terör örgütü mensubunun tutuklandı

Nisan ayında terörle mücadele, asayiş suçları ve ruhsatsız silahlarla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin verileri paylaşan Aktaş, 'Emniyet ve jandarmamızın, terörle mücadele kapsamında yaptığı operasyonlarda; 8'i DEAŞ terör örgütü mensubu olmak üzere, 10 terör örgütü mensubunun tutuklanması sağlanmıştır. Asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında jandarma ve il emniyet müdürlüğümüzün çalışmalarında hem kişilere karşı işlenen suçlarda hem de mal varlığına karşı işlenen suçlarda geçen aylarla sayılar aynı gitmekle birlikte, o aydınlatma oranları da yüzde 100'lere yakın bir seviyede devam etmektedir. Geçtiğimiz dönem içerisinde ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı ile ilgili yapılan işlemlerde 199 silah ele geçirilmiş, 176 kişi hakkında işlem yapılmıştır' dedi.

'Gençlerimizin zehirlemesine fırsatları ortadan kaldırılmıştır'

Kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlara değinen Vali İlhami Aktaş, 'Kaçakçılıkla mücadele kapsamında arkadaşlarımızın yaptığı operasyon ve işlemlerle 6 kişinin tutuklanması sağlanmış; bu operasyonlarda çeşitli miktarlarda makaron, tütün, elektronik sigara ele geçirilmiştir. Uyuşturucuyla mücadele noktasında gençlerimizin korunması, insanlarımızın bu uyuşturucuya bulaşmaması noktasında hem arz noktasında hem talep noktasında kamu kurum kuruluşlarımızın çalışmaları devam etmekte. Uyuşturucuyla mücadele ederken gerek bu kullanıcı ve diğer suçları, gerek imal ve ticaretini yapanlarla ilgili operasyonlar da hız kesmeden devam etmektedir. Geçtiğimiz ay içerisinde yine emniyet ve jandarmamızın yaptığı operasyonlarla 64 kişinin tutuklanarak cezaevlerine teslimi sağlanmış, bu kişilerin gençlerimizin zehirlemesine fırsatları ortadan kaldırılmıştır. Bu operasyonlarda da yine değişik miktarlarda narkotik madde ele geçirilmiştir' ifadelerini kullandı.

457 bin araç denetlendi, 77 bin sürücüye idari para cezası uygulandı

Trafik denetimlerinin kent genelinde ve Kocaeli'den geçen ana arterlerde sürdüğünü aktaran Aktaş, 'Geçtiğimiz dönem içerisinde 457 bin araç denetlenmiş, bunlardan 77 binine idari para cezası uygulanmıştır. Bu araç sayısı Kuzey Marmara, TEM, devlet yollarında geçen tüm araçları kapsamaktadır' dedi.

328 göçmen sınır dışı dışı edildi

Düzensiz göçle mücadelede kolluk kuvvetleri, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve mobil göç noktalarında yürütülen denetimlere dikkat çeken Aktaş, 'Jandarma ve emniyetimizin yaptığı denetimlerin haricinde 7 mobil göç noktamızda aynı denetimler sürmektedir. Bu dönem içerisinde 10 bin 500 kişiye denetim yapılmış, 287 kişi düzensiz göçmen olarak tespit edilmiştir. Bunları organize ettiği değerlendirilen kişilere yönelik yapılan operasyon ve işlemlerde de 6 organizatörün tutuklanması sağlanmıştır. Yine ilimizde Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan ve bu süreç içerisinde zaman zaman oraya teslim edilen düzensiz göçmenlerden 328 düzensiz göçmen de kolluk kuvvetlerimiz ve İl Göç Müdürlüğümüzün koordinesinde sınır dışı edilmiştir' diye konuştu.

478 aranan şahıs tutuklandı

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların nisan ayında da yoğun şekilde sürdüğünü belirten Aktaş, kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin infaz kurumlarına teslim edildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

'Kesinleşmiş hapis cezası olan 478 kişi yakalanarak cezalarını çekmek üzere infaz kurumlarına teslim edilmiştir. Yine bu dönem içerisinde haklarında ifade almak, adli işlem yürütmek için araması bulunan bin 310 kişinin de adli birimlere teslim edilmesi sağlanmıştır.'