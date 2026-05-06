Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, iklimlendirme yöntemiyle yasa dışı kenevir yetiştirildiği tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ulukışla ilçesinde iki şüpheliye yönelik iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda, uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen karton çadır, LED ışık, ısı ölçer, fan ve nemlendirme malzemelerinden oluşan iklimlendirme sistemi, 12 kök marijuana bitkisi, 1 kök kenevir bitkisi, 118 gram esrar maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 gram kenevir tohumu ile 8 adet bandrolsüz alkol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.