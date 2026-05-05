Niğde'de kendisinden bir süredir haber alınamayan 26 yaşındaki genç, kaldığı apart dairede ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Niğde Yukarı Kayabaşı Mahallesi Öğretmen Okulu Sokak'da bulunan bir apart dairede kalan Cumali C.'den (26) haber alamayan yakınları, durumu ihbar etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dairede yaptığı kontrollerde, Cumali C.'nin hareketsiz halde bulunduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın cenazesi Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.