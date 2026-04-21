Niğde'de jandarma ekiplerince düzenlenen 'Anadolu Mirası' operasyonunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Ulukışla ilçesine bağlı Porsuk köyünde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 19 adet sikke, 123 adet çeşitli obje, 3 adet taş eser ve 1 adet dedektör olmak üzere toplam 145 parça tarihi değere sahip eser ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.