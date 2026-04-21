Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ACES heyetini ağırladığı 3 günlük saha programında Kayseri'nin spor altyapısını ve gelecek vizyonunu dünyaya sundu. Heyet Başkanı Lupattelli'nin 'Yüzde 99,5 tamam' sözleriyle damga vurduğu ziyaret, Kayseri'nin '2029 Dünya Spor Başkenti' ünvanına olan inancını tescilledi.

Kayseri'de geçtiğimiz hafta, 3 gün boyunca tam bir 'spor diplomasisi' yaşandı. Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES) heyetini bizzat ağırlayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nin spordan sorumlu kuruluşu Spor A.Ş. şehrin dört bir yanındaki modern tesisleri, yatırımları ve binlerce gence dokunan spor sistemini yerinde gösterdi. Sadece bir tanıtım değil, bir şehrin topyekûn kararlılığının sergilendiği ziyaretin sonunda Kayseri, 2029 hedefinin tam merkezine yerleşti.

3 Günlük Maraton: Tesislerden Vizyona Tam Not

Gerçekleşen saha gezilerinde, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nden semt sahalarına, modern spor komplekslerinden gençlik merkezlerine kadar geniş bir yelpaze heyetin incelemesine sunuldu. 4 saat süren stratejik savunma toplantısında ise rakamlar ve projeler konuştu. Başkan Büyükkılıç, sporun Kayseri'de sadece bir aktivite değil, sosyal uyum ve yaşam kalitesini artıran bir 'şehir kimliği' olduğunu vurguladı. Heyet, Kayseri'nin organizasyon gücü ve dört mevsim yaşayan spor kültürüne hayran kaldığını gizleyemedi.

'İnanıyoruz ve Hak Ediyoruz'

Lansman töreninde kürsüye çıkan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin bu ünvanı neden istediğini şu sözlerle özetledi: 'Biz sadece tesis inşa etmiyoruz, bir neslin geleceğini inşa ediyoruz. Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkentliği hedefi, bizim için sadece bir sembol değil; bu şehrin alın terinin ve vizyonunun bir sonucudur. İnanıyorum ki Kayseri bunu her yönüyle hak ediyor.' Bu kararlılık karşısında ACES Başkanı Gian Francesco Lupattelli'nin, 'Yüzde 99,5 Kayseri 2029 Dünya Spor Başkenti' açıklaması, salonda büyük bir coşkuyla karşılandı.

Dünya Spor Başkenti Ünvanı Kayseri'ye Ne Katacak?

Bu ünvanın kazanılmasıyla birlikte Kayseri, küresel ölçekte bir dönüşümün eşiğine gelecek. İşte bu vizyonun şehre kazandıracağı temel imkânlar:

'Sofya, Monako ve Bakü gibi dünya şehirleri ile aynı ligde yer alacak olan Kayseri, spor turizminde bir dünya markası haline gelecek. Spor; kadınlar, çocuklar ve engelli bireyler için çok daha erişilebilir olacak. Sosyal politikalar sporla birleşerek toplumun her kesimine fırsat eşitliği sunacak. Uluslararası turnuvalar, kamplar ve spor kongreleri ile şehrin hizmet sektörü ve turizm geliri katlanarak artacak. ACES kriterleri kapsamında çevreci tesisler ve enerji verimliliği odaklı projelerle Kayseri, sporun en 'yeşil' haliyle tanışacak.'

Sonuç Değil, Yeni Bir Başlangıç

Başkan Büyükkılıç'ın liderliğinde yürütülen bu süreç, Kayseri'nin spor altyapısını dünya standartlarının üzerine taşıma sözü veriyor. 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanı, Kayseri'nin sadece sporcu yetiştiren bir merkez değil, sporu bir yaşam kültürü haline getiren örnek bir 'dünya şehri' olmasını tescilleyecek. Şimdi tüm şehir, 2026 Haziran ayında açıklanması beklenen o tarihi ilanın resmileşmesi için gün sayıyor.