Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde binlerce kişiye dokunan KAYMEK, 8. Kayseri Kitap Fuarı'nda kurduğu özel alanlarla ziyaretçilere hem kültürel bir yolculuk hem de eğlenceli aktiviteler sunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'Okuyan ve Okutan Şehir' vizyonuyla düzenlenen 8. Kayseri Kitap Fuarı, Dünya Ticaret Merkezi'nde kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. 518 yayınevi ve 500'e yakın yazarın katılımıyla rekorlara koşan fuarın en dikkat çeken noktalarından biri, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) standı oldu. KAYMEK, fuar kapsamında oluşturduğu 'Osmanlı Fotoğrafçılığı' alanı ile ziyaretçileri tarihin derinliklerine götürüyor. Özel tasarım dönem kıyafetlerini giyen vatandaşlar, hazırlanan konsept içerisinde unutulmaz hatıra fotoğrafları çektirerek fuar deneyimlerini ölümsüzleştiriyor. Bu etkinlik, özellikle kültürel mirasa ilgi duyan gençler ve aileler tarafından yoğun ilgi görüyor. KAYMEK, fuar boyunca her yaştan ziyaretçiye hitap ederken, çocuklar ve gençler, akıl oyunları ve bilgi yarışmalarıyla hem eğleniyor hem de öğreniyor. KAYMEK kursiyerleri ve eğitmenleri tarafından hazırlanan el emeği, göz nuru özgün tasarım ürünleri, E-38 markasıyla görücüye çıkıyor. Ziyaretçiler bu nadide ürünleri inceleme ve satın alma imkânı buluyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde gelenekselleşen fuar, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Dünya Kitap Günü'nü de kapsayarak çocuklar için adeta bir bayram havasına dönüştü. 3 milyonu aşkın kitabın yer aldığı fuarda KAYMEK, sunduğu sosyal ve kültürel etkinliklerle fuarın 'yaşayan' bir organizasyon olmasına katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz otobüs seferlerinin de yapıldığı fuar süresince devam edecek etkinlikler, zengin içerikler ve sürpriz yarışmalar için tüm kitapseverleri stantlarına davet etti.