Melikgazi Belediyesi, ilçenin ihtiyaçlarına yönelik vizyon projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Selçuklu Mahallesi'nde yapımı hızla yükselen; kır nikahlarından kültürel etkinliklere, taziye kabullerinden sosyal buluşmalara kadar birçok amaca hizmet edecek Selçuklu Mahallesi Sosyal Tesisi açılış için gün sayıyor.

Beştepeler Parkı'nın hemen arkasında, Selçuklu Mahallesi ve Eskişehir Bağları bölgesinin girişinde stratejik bir noktada yükselen tesis, çok amaçlı yapısıyla dikkat çekiyor. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, projenin bölgeye çok yakışacağını belirterek şunları söyledi;

'Beştepeler Parkı'nın arkasında, Selçuklu Mahallesi ve Eskişehir Bağları bölgemizin girişinde bulunan alana çok güzel, nitelikli bir proje yapıyoruz. Burası hem düğün salonu hem de taziye evi olarak kullanılacak bir sosyal tesis. İçerisinde kadın ve erkekler için ayrı odalar, mutfak ve modern donatılar yer alıyor. Dış mekanın peyzajı tamamlandığında burası kır nikahlarının yapılacağı şahane bir düğün salonu haline gelecek. Kış aylarında özellikle taziyeler kapalı mekanlarda yapılıyor. Burası taziyeler için de kullanılacak. Bu nedenle bu tesisimiz çift fonksiyonlu olacak ve önemli bir işlevi yerine getirecek. Birçok mahallemizde hayata geçireceğimiz güzel bir çalışma. Küçük Bürüngüz ve Subaşı mahallelerimize de bu projemizden yapıyoruz, birçok mahallemize kazandıracağız. Hakikaten çok içimize sindi, çok güzel, şık bir proje haline geldi. Ağaçlandırma çalışmaları, peyzaj çalışmaları ve tefrişatının tamamlanmasıyla birlikte buranın açılışını hep beraber yapacağız. Kayseri'nin en önemli değeri Erciyes Dağı'nı da buradan görebiliyoruz, manzarası harika. Hayırlı, uğurlu olsun. Tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.'