Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 44. Dönem mezunlarını verdi. 5 bölümden toplamda 199 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine; AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Çıtak, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının arıdan törende konuşan Rektör Prof. Dr. Altun, Erciyes Üniversitesi'nin ilk 10'da yer aldığını söyleyerek; 'Erciyes Üniversitesi olarak her daim kendisinden söz ettiren, sadece şehrine değil ülkesine ve tüm insanlığa katkı sağlamaya çalışan, bilimsel alanlarda lokomotif görevi üstlenerek öncülük eden bir üniversiteyiz. 208 üniversite arasında ilk 10'da yer almaktayız. Sağlık alanında geldiğimiz noktayı her geçen gün daha da ileriye taşımaya devam ediyoruz. Hayırseverlerimizin teknik cihaz desteğinden fiziki alanların geliştirilmesine kadar sundukları katkılar son derece önemlidir. Mühendislikten yapay zekâya, son dönemde geliştirdiğimiz yazılım süreçlerine kadar pek çok alanda şehrimize katkı sağlamayı sürdürüyoruz. 19 fakültesi bulunan güçlü bir aileyiz. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz de bu anlamda her daim etkin çalışmalar ortaya koyan, akademik kadrosuyla üniversitemizin gelişimine köklü katkılar sunan fakültelerimizden biridir. Bizlere emanet ettiğiniz gençlerimizi, mesleklerinde yetişmiş bireyler olarak siz değerli velilerimize teslim ediyoruz. İnşallah Rabbim, sağlık ve sıhhat içerisinde bundan sonraki hayatlarını da sizlerle birlikte geçirmelerini nasip etsin. Günümüzde yapay zekâdan yazılım süreçlerine uzanan hızlı teknolojik gelişmelerin yaşandığı dijital çağda bulunuyoruz. Öğrenme süreci çok hızlandı; bilgi de çok hızlı bir şekilde yenilenmektedir. Bu alanda var olmak istiyorsanız, üniversitede aldığınız eğitimle yetinmeyip çok daha fazla çalışmak zorundasınız' şeklinde konuştu. Konuşmalarının ardından fakülte birincisi Esma Deniz Güler, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Mezuniyet töreni öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından son buldu.