Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşinin oturduğu binada apartman görevlisi Melek Gül'ü öldüren zanlının yargılanmasına devam edildi.

Melikgazi İlçesi'nde boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'nin oturduğu binaya gelerek, binada apartman görevlisi Melek Gül'ü bıçaklayarak öldüren Emekli Başçavuş İlhan Ş.'nin yargılanmasına Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Melek Gül'ün eşi E.G. ve avukatı ile İlhan Ş.'nin avukatı katıldı. Adli Tıp Kurumu raporu için İstanbul'a götürülen İlhan Ş., dönüş yolunda olduğu için duruşmaya katılamadı. Duruşmada söz alan E.G.'nin avukatı bir önceki duruşma sonrasında İlhan Ş.'nin eşi Y.Ş.'nin öldüren Melek Gül'e ağır hakaretler bulunduğu için Cumhuriyet Savcılığı'na şikayetçi olduklarını dile getirdi. Avukat, konuyla ilgili soruşturma başladığını belirterek, aralarında doğan husumet nedeniyle İlhan Ş.'nin Melek Gül'e yönelik eyleminden ve boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'ye yönelik eylemi nedeniyle ayrı ayrı yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.