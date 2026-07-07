Kayseri Valiliği himayesinde hayata geçirilen GÖKTİM Melikgazi Teknoloji Atölyesi ve Yaz Okulu'nun açılışı gerçekleştirilirken, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'Kodlamaları yaparken vatanımızın, milletimizin geleceğini kodlar gibi kodlayacağız' dedi.

Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi'ndeki törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Melikgazi Kaymakamı Sırrı Sedat Sırrı Arısoy, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, öğrenciler, öğretmenler ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'Son 300 yıldır birçok yıkılışı gördük. Balkanlar'da sürülüşü yaşadık, tecavüzler gördük, katliamlar yaşadık. Dünyanın birçok yerinde Türk olmanın suç oluşunu gördük. Öyle acılar yaşadı ki bu millet, 300 yıl içerisinde, üç kıtaya giden millet hüzünlerle, acılarla geri döndü. Daha sonra yeni bir devlet kurduk ama çok geç kalmıştık. Çok gecikmiştik. Modernizmi yakalayamadık ama şimdi başka bir zaman dilimindeyiz, bambaşka bir zamandayız. Elimize bambaşka bir fırsat geçti. Artık modernizmin değerlerinin tükendiği, artık sanayi devriminin ürettiği teknolojinin başka bir zamana evrildiği bir zaman geldi. Elimize ilk defa 300 yıldır bir fırsat geldi. Yapay zekanın ortaya çıktığı, savaş modellerinin değiştiği, İHA'ların, SİHA'ların ortaya çıktığı bambaşka bir zaman dilimi ortaya çıktı. Elimize bir kere daha 300 yıl sonra bir fırsat geldi. İşte bu fırsatı yakalamak, bir kere daha zamanı kaçırmamak için bir mücadelenin, bir savaşın içerisindeyiz milletçe. İHA'lar yapıyoruz, SİHA'lar yapıyoruz, yeni savaş konseptiyle bambaşka çalışmalar içerisinde olduğumuz bir dönemi yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Kodlamaları yaparken vatanımızın, milletimizin geleceğini kodlar gibi kodlayacağız' diyen Çiçek, 'Daha yapay zekayı kaçırmadık çünkü daha önümüze yeni geldi. Belki sanayi devrimini kaçırdık ama bu yapay zekayla, bu yeni düzenle, bu kodlamaları kaçırmayacağız. Bu algoritmaları kaçırmayacağız. Elimize bir fırsat geldi. Bunu kaçırırsak bir 300 yıl daha belki millet olarak peşlerinden koşacağız. O yüzden artık bizim çocuklarımız, bizim gençlerimiz atölyelerde zaman geçirmek zorundalar, buna mecburular, buna mahkumlar çünkü biz bir 300 yıl daha kaçıramayız. O yüzden kodlamaları yaparken vatanımızın, milletimizin geleceğini kodlar gibi kodlayacağız. O algoritmaları yazarken, o algoritmaların içerisinde memleketimizin geleceğini planlayacağız. Dronları gökyüzünde uçururken adeta gökyüzünü fethedeceğiz. Çünkü o konuşmamda da söyledim: Bizim GÖKTÜM öğrencileri sadece ailelerinin öğrencileri değil, sadece ailelerinin evlatları değil, sadece öğretmenlerinin öğrencileri değil. Koskoca bir milletin evladı ve geleceği, bunu birlikte tasarlayacağız. O yüzden dertli hamilerimizle, dertli paydaşlarımızla, dertli rektörlerimizle, dertli İl Milli Eğitim müdürümüzle, dertli Kaymakamımızla, dertli Belediye başkanlarımızla biz başka bir serüvene yol açtık. Dolayısıyla bazen yorulacağız, bazen içimizden pes etmek gelecek ama sizden rica ediyorum, pes etmek yok. Bize yaz kış yok, memleketimizin geleceğini hep beraber ilmek ilmek dokuyacağız' ifadelerini kullandı.

Törende konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da, öğrencilere başarılar dileyerek, her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından dua edildi ve kurdele kesilerek GÖKTİM Melikgazi Teknoloji Atölyesi ve Yaz Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi.