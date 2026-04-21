Gövde dolgusu imalatlarının devam ettiği Niğde Bor Halaç Gölet'inde yüzde 80 fiziki gerçekleşme oranı aşılırken DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta; projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını söyledi.

Niğde Bor Halaç Gölet'inde şu anda gövde dolgusu imalatlarının devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta; 'İnşaatta; ulaşım yolları, gövde sıyırma kazısı, dolusavak kazısı, dipsavak cebri boru imalatı ve jet grout işleri tamamlanmıştır' diye konuştu. 3 bin 120 dekar araziye can suyu verecek Bor Halaç Gölet'inin bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten Balta; 'Gölet sayesinde modern sulama ile tanışacak 3 bin 120 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, yetiştirebilecek' dedi. 1 milyon 904 bin metreküp depolama hacmine sahip olacak ve 3 bin 120 dekar araziye can suyu verecek olan projenin temelden yüksekliğinin 42 metre olduğu, kaya dolgu tipinde projelendirildiği ifade edildi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta Bor Halaç Gölet'inde çalışmalar tamamlandığında bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte 2026 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 50 milyon TL yıllık katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.