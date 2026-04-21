Erzurum Valisi Aydın Baruş başkanlığında, Çalışma ve İş Kurumu Erzurum İl Müdürlüğü tarafından 2026 yılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ile kurul üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda; bir önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirildi, 2026 yılı ilk üç aylık faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı. İl Müdürü Abdulkadir Mutlu tarafından yürütülen çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mesleki ve teknik eğitim alanında açılması planlanan yeni okullar kurulun onayına sunularak gündem maddeleri kapsamında değerlendirildi.

Toplantı, ilde istihdam ve mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik kararların ele alınmasıyla tamamlandı.