Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Okul Sporları 2025-2026 sezonu Okullar Arası Yıldızlar Futsal Bölge Birinciliğinde şampiyon olarak adını Türkiye Yarı Finallerine yazdıran Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulu, başarısını Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile paylaştı.

Elazığ'da yapılan bölge birinciliği etabını şampiyon olarak tamamlayarak Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasına adını yazdıran Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulu, Okul Müdürü eski Erzurumsporlu futbolcu Taner Aykut yönetiminde Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u makamında ziyaret etti. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette Çakmur, şampiyon sporcuları tebrik ederek, Sivas'ta yapılacak olan Türkiye Yarı Finalleri için başarı dileklerini iletti.

Hem iyi sporcu olun hem iyi eğitim alın

Genç sporculara başarı dileğinin yanı sıra öğütler veren Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 'Spor yapmak çok güzel. Sizleri spora yönlendiren ailelerinize de teşekkür ediyoruz. Ancak futbol hayatı gelip geçici. Hem iyi futbolcular olun hem de iyi eğitim alın. Eğitim hayatı çok önemli, bu nedenle sporun yanında eğitiminizi aksatmayın' dedi.

Sivas yolcuları

Emin adımlarla Türkiye finallerine koşan ve şu an Türkiye'nin en iyi sekiz takımı arasında yer alan Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulu, Sivas'ta gerçekleştirilecek Türkiye Yarı Finallerinde mücadele edecek. Erzurum'u temsil edecek olan sporcular şimdiden başarıya odaklandı. Antrenörler Fikrettin Koç ile Fatih Kula, Sivas'ta yapılacak olan Türkiye Yarı Finallerine hazırlandıklarını belirterek, 'Bize destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez ile Okul Müdürümüz Taner Aykut'a teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştu.

Aykut teşekkür etti

Ahmet Hamdi Tanpınar Orta Okulu Erzurum adına Futsalda bir ilki gerçekleştirerek Türkiye'nin en başarılı 8 takımı arasına girdiklerini belirten Okul Müdürü Taner Aykut, destekleri için Erzurum GSİM Müdürü Levent Çakmur'a teşekkür etti. Aykut, 'İnanıyorum ki, bu çocuklar Sivas'ta da bir tarih yazacaklar ve Türkiye finallerine kalacaklar' diye konuştu.