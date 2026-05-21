Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, halk buluşmaları kapsamında Şirinevler Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını yerinde dinledi. Belediye başkan yardımcıları ve daire müdürlerinin de katıldığı mahalle ziyaretinde, bölgenin ihtiyaçları masaya yatırılırken çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Göreve geldiği günden bu yana katılımcı belediyecilik anlayışını ön planda tutan Başkan Tetik, mahalle mahalle gerçekleştirdiği halk buluşmalarında vatandaşlarla doğrudan temas kurmaya devam ediyor. Şirinevler Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda da mahalle sakinleri yaşadıkları sorunları birebir aktarırken, belediye ekipleri talepleri tek tek not alarak çözüm için ilgili birimlere yönlendirdi. Toplantıda söz alan Şirinevler Mahalle Muhtarı Levent Issıer, mahallenin öncelikli olarak çözüm bekleyen çevre düzenlemesi, yol bakım ve sosyal yaşam alanlarına ilişkin ihtiyaçlarını Başkan Tetik'e iletti. Mahalle sakinlerinin beklentilerini detaylı şekilde aktaran Issıer, belediye ile mahalle arasında kurulan güçlü iletişimin önemine dikkat çekti.

Vatandaşların taleplerini dikkatle dinleyen Başkan Tetik, sorunların çözümü noktasında ilgili birim müdürlerine gerekli talimatları verirken, belediyecilik hizmetlerinin sahada yapılan gözlemlerle daha verimli hale geldiğini ifade etti.

Halk buluşmalarının önemine vurgu yapan Başkan Tetik; 'Bizler Nazilli'yi masa başından değil, sokakta vatandaşlarımızla birlikte yönetiyoruz. Her mahallemizin kendine özgü ihtiyaçları ve beklentileri var. Bu buluşmalar sayesinde hemşehrilerimizin taleplerini doğrudan dinliyor, sorunları yerinde tespit ederek daha hızlı çözümler üretiyoruz. Şeffaf, katılımcı ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışımızla Nazilli'mizin her noktasına eşit hizmet götürmeye devam edeceğiz' dedi.