Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının özellikle iç turizm açısından Kuşadası'na önemli katkı sağlayacağını ve Kuşadası'nda hareketli bir sezon beklendiğini ifade ederek, sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Serdar Akdoğan, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Kuşadası'nda hareketliliğin hissedildiğini belirttiği açıklamasında, şu görüşlere yer verdi: 'Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması özellikle iç turizm açısından, turizm bölgelerimiz için çok önemli bir gelişme oldu. Kuşadası; denizi, tarihi, çarşısı, gastronomisi ve konaklama kapasitesiyle bayram döneminde yine Türkiye'nin en çok tercih edilen destinasyonlarından biri olacak. Şimdiden otellerimizin doluluk oranı yüksek. Bu yoğunluğun; çarşılarımıza, restoranlarımızdan, ulaşım sektörüne kadar birçok alana ekonomik katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kuşadası, sahip olduğu turizm potansiyeli, konaklama kapasitesi, liman hareketliliği ve esnafın hazırlıklarıyla sezona güçlü bir giriş yapıyor'

Kruvaziyer turizminde de yine rekor beklentisi olduğunu belirten Akdoğan; 'Bir yandan yerli turist hareketliliği yaşanırken, diğer yandan limanımıza gelen kruvaziyer gemilerle birlikte ilçemizde, uluslararası turizm açısından da hareketli bir sezon bekliyoruz. Çarşılarımızın canlı olması, misafirlerimizin memnun ayrılması ve kent ekonomimizin güçlenmesi için de tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz.' dedi.

'Bayram tatilinin getireceği yoğunluğu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz'

Kuşadası'nın verimli sezona hazır olduğunu ve bayram tatili ile birlikte sezonun en iyi şekilde başlayacağına inandığını kaydeden KUTO Başkanı Serdar Akdoğan açıklamasının devamında 'Tüm misafirlerimizi huzurlu, güvenli ve kaliteli bir tatil için Kuşadası'na bekliyoruz. Esnafımızın, turizmcilerimizin ve tüm sektör temsilcilerimizin verimli bir sezon geçirmesini diliyorum.' İfadelerine yer verdi.