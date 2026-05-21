Aydın'ın Germencik ilçesinde Kurban Bayramı öncesi vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla zincir marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde yapılan denetimlerde son kullanma tarihleri, raf ve kasa fiyat uyumluluğu ile genel market kuralları kontrol edildi. Denetimlerde kurallara aykırı durumlara karşı gerekli işlemlerin titizlikle uygulandığı belirtilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerin devam edeceğini belirterek, 'Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz Kurban Bayramı öncesinde ilçemizde faaliyet gösteren zincir marketlerde; son kullanma tarihi, raf-kasa fiyat uygunluğu ve genel denetim kontrolleri yapmaktadır. Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi adına gerçekleştirdiğimiz denetimlerde, kurallara aykırı durumlara karşı gerekli işlemler titizlikle uygulanmaktadır' dedi.