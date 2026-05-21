Muğla'nın Marmaris ilçesi Evrenpaşa Ortaokulu öğrencileri, bölgenin en önemli doğal zenginliklerinden biri olan ve dünyada yalnızca bu coğrafyada yaşayan endemik Marmaris Semenderi için örnek bir farkındalık çalışmasına imza attı.

Doğal yaşam alanları içerisinde yer alan Yalancıboğaz - Cennet Adası geçiş yolunda araç trafiği nedeniyle tehlike altında bulunan Marmaris Semenderi'ne dikkat çekmek isteyen öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte harekete geçti. Evrenpaşa Ortaokulu öğrencileri, semenderlerin geçiş güzergâhı üzerinde belirlenen iki ayrı kritik noktaya kendi hazırladıkları 'Marmaris Semenderi Geçiş Alanı' uyarı tabelalarını yerleştirdi. İlgili kurumların desteğiyle gerçekleştirilen çalışmada, sürücüler için belirlenen 20 kilometre hız sınırına da dikkat çekildi.

Projeyi hayata geçiren öğrenciler, Cennet Adası yolunu kullanan sürücülere çağrıda bulunarak bölgede daha dikkatli araç kullanılmasını istedi. Öğrenciler yaptıkları açıklamada, 'Küçük bir yavaşlama, endemik bir değerimizin yaşamını kurtarabilir. Tüm sürücülerimizden bu konuda duyarlılık bekliyoruz' mesajını verdi.

Evrenpaşa Ortaokulu öğrencilerinden Derin Salt, Marmaris Semenderi'nin çok özel bir tür olduğunu belirterek, 'Marmaris Semenderi endemik bir tür ve sadece Marmaris'te yaşıyor. Biz de arkadaşlarımızla onu tanımak ve tanıtmak için çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımızın sonunda onun ne kadar özel bir canlı olduğunu öğrendik' dedi.

Öğrenci Pınar Kurada ise sürücülere çağrıda bulunarak, 'Marmaris Semenderi geçiş yoluna uyarı tabelası koyduk. Sürücülerin yavaş gitmesini rica ediyoruz. Bu özel canlıyı korumak hepimizin görevi' ifadelerini kullandı.