L'tape Marmaris by Tour de France, zorlu tırmanışları, teknik inişleri ve eşsiz körfez manzaralarıyla 7 Haziran'da bisiklet tutkunlarını Marmaris'te buluşturacak. Yükselen bisiklet turizmi ve yeni nesil seyahat ile Marmaris'i dünya vitrinine taşıyacak.

Tour de France'ın dünyaca ünlü amatör yarış serisi L'tape by Tour de France, 7 Haziran'da Marmaris'in eşsiz doğasında bisiklet tutkunlarına unutulmaz bir yarış deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Tour de France'ın efsanevi dağ etaplarından ilham alan organizasyon; uzun tırmanışları, teknik inişleri, yüksek irtifa kazanımları ve körfez manzaralarıyla Marmaris'i uluslararası bisiklet sahnesinin dikkat çeken merkezlerinden biri haline getirecek.

Tour de France'ın organizatörü olan uluslararası spor, organizasyon ve medya kuruluşu Amaury Sport Organisation (ASO) ile 78 Event iş birliğinde gerçekleştirilecek bu büyük organizasyon, dünyanın dört bir yanından bisiklet tutkunlarını Akdeniz ve Ege Denizi'nin kavuştuğu, spor ve bisiklet turizmi cenneti Marmaris'te bir araya getirecek. Marmaris Belediyesi'nin de destek verdiği organizasyon, ilçenin spor turizmi ve destinasyon tanıtımı açısından uluslararası marka değerini güçlendirme hedefiyle gerçekleştirilecek.

Yalnızca bisiklet tutkunlarını değil; spor turizmi, deneyim odaklı seyahat ve sürdürülebilir yaşam trendlerini merkeze alan yeni nesil turist profilini de Türkiye'ye çekmeye hazırlanan L'tape Marmaris, Marmaris'in yalnızca bir tatil merkezi değil; dört mevsim spor yapılabilen uluslararası bir 'bisiklet şehri' olarak konumlanmasına da katkı sağlayacak. Dağ, deniz, orman ve kıyı yollarını aynı rotada buluşturan coğrafi yapısı; uzun sezon avantajı, iklim şartları ve teknik parkurlarıyla Marmaris, son yıllarda profesyonel ve amatör bisiklet topluluklarının dikkat çeken destinasyonları arasında yer alacak.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 'L'tape by Tour de France Marmaris, 123 yıllık Tour de France geleneğini Marmaris'in doğası ve spor vizyonuyla buluşturan çok kıymetli bir organizasyon. Marmaris; bisiklet yolları, parkurları ve doğal altyapısıyla bu organizasyon için güçlü bir destinasyon. Amacımız, bu yarışın kentte sürdürülebilir şekilde yerleşmesi, bisiklet kültürünün gelişmesi ve Marmaris'in spor ve turizm markasına uzun vadeli katkı sağlamasıdır. 90 ülkede yayınlanacak bu uluslararası organizasyonun Marmaris'e önemli bir değer katacağına inanıyoruz' dedi.

L'tape Marmaris by Tour de France parkuru; Marmaris merkezden başlayarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Söğüt, Selimiye, Turgut, Orhaniye ve Hisarönü hattında ilerleyen yapısıyla sporcuları Akdeniz ve Ege'nin kesişim noktasında benzersiz bir yolculuğa çıkaracak. Çam ormanları, teknik virajlar, körfez manzaraları ve uzun tırmanışlarla şekillenen rota; Tour de France'ın ikonik dağ etaplarının ruhunu Marmaris'e taşıyacak.

Parkurun ilk bölümünde sporcular Marmaris Körfezi'nden İçmeler ve Turunç hattına doğru ilerlerken, Akdeniz'in mavisi eşliğinde pedal çevirecek. Turunç-Amos bölgesinde başlayan teknik virajlar ve tırmanışlar ise yarışın karakterini tamamen değiştirecek. Karya uygarlığının önemli liman kentlerinden Amos Antik Kenti çevresindeki yollar, parkura tarihî bir atmosfer katarken sporculara gerçek bir dağ etabı hissi yaşatacak.

Osmaniye, Bayır ve Söğüt hattında yoğun kızılçam ormanları içinde devam eden rota, Selimiye, Turgut ve Orhaniye körfezlerine doğru ilerleyecek. Marmaris'in 'orman, deniz ve dağın aynı parkurda buluştuğu' eşsiz coğrafyası, yarış boyunca sporculara ve izleyicilere görsel açıdan unutulmaz anlar sunacak.

L'tape Marmaris by Tour de France, 96,7 km'lik ve 65,8 km'lik parkurlarıyla yalnızca sportif bir mücadele değil; Marmaris'in doğasını, tarihini, kıyı kültürünü ve dağ yollarını keşfeden unutulmaz bir rota deneyimi sunacak. Sporcular, yarış boyunca Akdeniz ve Ege'nin kesiştiği coğrafyada; koylar, ormanlar, antik kentler, dağ geçitleri ve geleneksel köy yolları arasında pedal çevirecek.