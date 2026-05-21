Muğla'nın Datça ilçesinde Karya Yolu'nda 600 gönüllünün katılımı ile 3,5 ton atık toplandı.

Datça'da geçen yıl başlatılan ve ardından birçok ilçede benzer çevre temizlik çalışmalarına ilham veren 'Karya Yolu ve Bağlantılı Kıyılar Genel Temizlik Etkinliği'nin bu yıl ikincisi gerçekleştirildi. Geçen yıl Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın talimatlarıyla başlatılan büyük çevre seferberliği, bu yıl farklı bir odak noktasıyla ve daha geniş katılımla yapıldı.

Bu yılki etkinliğin ana odak noktası, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün 'En İyi Turizm Köyü' adaylığına gösterilen Eski Datça Mahallesi oldu.

Doğa ve tarih meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği, Muğla ve Aydın illerini kapsayan yaklaşık 850 kilometrelik Antik Karya Yolu'nun Datça Yarımadası'ndaki etaplarında gerçekleştirilen çalışmalarda yaklaşık 600 kişinin katılımıyla 3,5 ton atık toplandı. Gerçekleştirilen etkinlikte Eski Datça merkezi ve trekking bölgesi, Gebekum-Karaköy, Gerence-Kurubük, Batır-Kızılbük-Domuzçukuru, Kargı-Mandalya Koyu-Akvaryum Koyu ve merkez mevkileri olmak üzere toplam 8 farklı noktada eş zamanlı temizlik çalışması yapıldı.

Etkinlikte özellikle Eski Datça'nın Birleşmiş Milletler 'Yaşanabilir Köyler' adaylığı süreci üzerinde duruldu. Türkiye'den aday gösterilen dört köyden biri olan Eski Datça için gerekli dosyaların hazırlandığı ve 9 Haziran'a kadar teslim edildiği belirtilirken, yıl içerisinde açıklanacak sonuçlarla birlikte Eski Datça'nın listeye girmesinin beklendiği ifade edildi.

Datça Kaymakamı Murat Atıcı tarafından yapılan açıklamada 'yaşanabilir köy' kavramının; engelli bireylerin rahat hareket edebildiği, görme engellilerin menülere kolay erişebildiği, temiz, düzenli ve sürdürülebilir yaşam alanlarını ifade ettiği belirtilerek Eski Datça'nın bu kriterlere uygun yapısıyla dikkat çektiği kaydedildi.

Etkinlikte konuşan Datça Kaymakamı Murat Atıcı, geçen yıl başlatılan temizlik hareketinin çıkış hikayesini anlattı. Karya Yolu'nun yaklaşık 850 kilometrelik bir yürüyüş rotası olduğunu ifade eden Atıcı, yolun Aydın'ın Çine ilçesinden başlayarak Muğla'nın birçok noktasından geçtiğini ve Datça Yarımadası'nın bu rotanın en özel etaplarından biri olduğunu söyledi.

Geçen yıl yaklaşık 450-500 kişinin katıldığı organizasyonda 5 ton civarında çöp toplandığını belirten Atıcı, bu yıl ise 700-800 kişilik katılım beklendiğini ve çok yoğun bir koordinasyon sağlandığını söyledi.

Etkinliğe Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Datça İlçe Emniyet Müdür Vekili Dursun Turan, İlçe Jandarma Komutanı Oğuz Kapusuz ve jandarma ekipleri, Garnizon Komutanı Ersan Şimşek, Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Fatih Tokay, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME), sivil toplum kuruluşları, gazeteciler, esnaflar ve çok sayıda gönüllü vatandaş katıldı. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalar gün boyunca devam ederken, gönüllüler yürüyüş rotalarında, kıyılarda ve koylarda çevre temizliği yaptı.