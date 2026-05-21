Manisa'nın Salihli ilçesinde motosiklet sürücülerinin trafik güvenliğini artırmak ve kask kullanımını teşvik etmek amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kask dağıtım etkinliği düzenlendi.

Hamidiye Camisi yanında gerçekleştirilen programda, vatandaşların güvenli sürüş alışkanlıklarının geliştirilmesi hedeflendi. Törene Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Hasan Karasoy, Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser Yunus Demirayak, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Samet Balgönül, emniyet personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Ali Güldoğan, motosiklet kullanımının ilçede yaygın olduğunu belirterek, trafik güvenliği için denetimlerin aralıksız sürdüğünü ifade etti. Güldoğan, sürücülerin koruyucu ekipman kullanımına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Etkinlik kapsamında motosiklet sürücülerine kask dağıtımı yapılırken, yetkililer trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirmelerde bulundu.