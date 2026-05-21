Televizyon ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarında toplumun ahlaki değerlerini zedeleyen çarpık ilişkilerin sürekli gündeme getirilmesine tepki gösteren Düşünce Derneği Rotası Genel Başkanı Fatih Köse, söz konusu yayınların özellikle gençler ve çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu söyledi.

Gündüz kuşağı programlarında aile içi ihanetler, gayrimeşru ilişkiler, şiddet ve özel hayatın ifşasına dayalı içeriklerin sıradanlaştırıldığını belirten Köse, bu yayınların toplumsal yapıya zarar verdiğini ifade etti.

Köse açıklamasında, 'Toplumun temelini oluşturan aile kurumunu yıpratan, ahlaki değerleri aşındıran içeriklerin reyting uğruna ekranlara taşınması kabul edilemez. Özellikle çocukların ve gençlerin bu programlara maruz kalması, değerler dünyalarında ciddi tahribat oluşturuyor. Aile yapısını hedef alan bu yayın anlayışına karşı toplum olarak daha duyarlı olunmalıdır' dedi.

Televizyon yayıncılığının topluma örnek olması gerektiğini dile getiren Köse, medya kuruluşlarının sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini kaydetti. Köse, 'Şiddetin, aldatmanın ve çarpık ilişkilerin sürekli gündeme getirildiği programlar toplumun psikolojisini olumsuz etkiliyor. Medyanın toplumu ayrıştıran değil, birleştiren ve değerleri güçlendiren içerikler üretmesi gerekiyor' diye konuştu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na da çağrıda bulunan Köse, toplumun manevi değerlerini koruyacak daha hassas denetim mekanizmalarının uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.