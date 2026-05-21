Şehzadeler Belediyesi, 2026 Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergisi 1. taksit ödemeleri için son tarihin 1 Haziran Pazartesi olduğunu hatırlatarak, vatandaşların cezalı duruma düşmemesi adına önemli bir kolaylık sağladı. Belediye vezneleri, yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için hafta sonu da açık olacak.

Şehzadeler Belediyesi, 2026 Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergisi 1. taksit ödemeleri için vezneleri hafta sonu da açık tutacak. Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek yaptığı açıklamada, 'Vatandaşlarımızın vergi ödemelerinde sorun yaşamamaları için belediye veznelerimizi hafta sonu da hizmete açık tutacağız. Böylece hafta içi mesai saati içinde ödeme imkânı bulamayan hemşehrilerimiz, cumartesi ve pazar günü de ödemelerini rahatlıkla yapabilecekler' dedi.

Ödemelerin yalnızca veznelerden değil, farklı kanallar üzerinden de kolaylıkla yapılabildiğini ifade eden Başkan Şimşek 'Belediyemizin resmi internet sitesi üzerinden online ödeme yapılabiliyor. Ayrıca Halkbank şubeleri ve online bankacılık aracılığıyla da ödeme işlemleri tamamlanabiliyor' dedi.

Başkan Şimşek, ödeme süresinin son günü olan 1 Haziran'a kadar vatandaşların işlemlerini tamamlamalarını hatırlatarak, yoğunluk yaşanmaması için son güne bırakmamalarını önerdi.