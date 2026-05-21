Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, bu sene Türk hacılarının yaş ortalamasının 60'a düştüğünü söyledi. Arpaguş, 'Tam bir hakimiyet sağlanıp daha fazla hacının güven içerisinde olması halinde kontenjanlarda artış olmasını bekliyoruz' dedi.

Basın mensuplarıyla Mekke-i Mtkerreme'de bir araya gelen Arpaguş, 'Bizleri, bu mübarek şehirde, Mekke'de buluşturan, aynı duygularla, aynı heyecanlabir araya getiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ü senalar olsun. Kutlu bir şehirdeyiz. Mübarek bir beldedeyiz. İnsanoğlunun yeryüzü serüveninin başladığı yerde; vahyin kalbi Mekke-i Mükerreme'deyiz' dedi.

İnsanlık tarihinin bu şehirde başladığını belirten Arpaguş, 'İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem aleyhisselamburada yaşadı. Yeryüzündeki ilk mabed burada inşa edildi. Bu şehir, Hazreti Âdem'den beri nice peygamberin risaletine şahit oldu. Hazreti İbrahim insanları hacca buradan davet etti; tevhit mücadelesini burada verdi. Bu topraklar, Hazreti İbrahim'in iman ve sadakatine; Hazreti İsmail'in samimiyet ve teslimiyetine tanıklık etti. Onun için Mekke, yüce kitabımızda 'Ümmü'l-Kura' yani 'Şehirlerin Anası' olarak isimlendirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de 'emin bir belde' olarak da nitelendirilen bu şehir, bizzat Allah tarafından harem kılınmış, mukaddes kabul edilmiştir. Cenab-ı Hakk, ziraata elverişsiz bu kurak beldeye Kâbe'nin hürmetine rahmet hazinelerinden sayısız nimetler ve güzellikler ikram etmiştir. Burayı fazlu keremiyle bereketlendirmiştir. Bu yüzden buraya, mükerrem kılınmış, değer verilmiş ve ikram edilmiş' şehir anlamında Mekke-i Mükerreme diyoruz. Bu mübarek belde, en çok da Peygamber Efendimizin aziz hatıralarının şahididir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa bu şehirde doğdu. Onun vasıtasıyla insanlığa gönderilen son vahiy Kur'an-ı Kerim, burada nazil oldu. Yüce dinimiz İslam'ın insanlığa tebliği bu şehirde başladı. Peygamber Efendimizin risaleti, sadece Mekke'nin talihini değil, tarihin akışını da değiştirdi. Zira rahmet peygamberi, burada başlattığı mücadeleyle, merhamet ve güzel ahlak üzere bir toplum inşa etti. Çeşitli ırk ve kültürlere mensup milletlerin bir arada, güven içinde, kardeşçe yaşayabileceği bir devlet ve medeniyet kurdu. Bu medeniyet, asırlar boyu ilim, irfan ve hikmetle insanlığın yolunu aydınlattı. Yeryüzünü adalet, şefkat ve merhametle yeniden buluşturdu. Dolayısıyla burada bulunduğumuz süre zarfında, bu medeniyete kaynaklık eden değerleri daha yakından tanımaya çalışmalıyız. İslam'ın hayat ve medeniyet tasavvurunu, bu kadim mirası insanlığın ufkuna sunmanın gayreti içinde olmalıyız. Bu noktada siz değerli basın mensuplarımızın çalışmalarınız bizim için çok önemli. Buradan geçeceğiniz her haber, yazı ve görüntü, hem hac ibadetinin ulvî atmosferinin hem de yüce dinimiz İslam'ın evrensel değerlerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacaktır' diye konuştu.

İslam'ın en kapsamlı ibadetlerinden biri olan haccın, her şeyden önce bir diriliş, bir öze dönüş olduğunun altını çizen Arpaguş, 'Vahyin ve sünnetin rehberliğinde kişinin iman, azim ve kararlılıkla kendini tanıma, rabbini bilme ve özüne varma sürecidir. Hac bir arınma ve yenilenme fırsatıdır. İnsan burada geçmişiyle yüzleşerek hata ve günahlarından arınma imkânı bulur. Âlemlerin rabbine yönelerek samimi tövbe, dua ve yakarışlarla ilahî affa mazhar olma fırsatı bulur. Nitekim Peygamberimiz sallahü aleyhivesselem, mebrur bir haccın insanı 'annesinden doğduğu günkü gibi' günahsız kılacağını müjdelemiştir. Hac ibadeti aynı zamanda bir sadakat ve teslimiyet nişanesidir. Müminler, buradaCenab-ı Hakk'a olan bağlılıklarını teyit ederek onun hükmüne ram olduklarını ilan ederler. Kâbe'yi tavaf etmek, Safa ve Merve arasında sa'y etmek, şeytan taşlamak gibi ibadetlerin her biri, Hz. İbrahim, Hz. Hacer ve Hz. İsmail'in Allah'a olan teslimiyet ve sadakatini bizzat yaşayarak hayatımıza taşımanın sembolik ifadeleridir. Diğer yandan bu görkemli ibadet, tüm insanların Allah katında eşit olduğunada işaret etmektedir. Bu ibadet esnasında bürünülen ihram; makam-mevki, mal-mülk, dil, ırk gibi dünyevî tüm farklılıkları ortadan kaldırmakta ve insanların kulluk ekseninde eşit olduğunu ihsas etmektedir. Bilhassa milyonlarca insanın aynı anda Allah'a yöneldiği Arafat Vakfesi, adeta ölümden sonraki dirilişi ve mahşer meydanını andırmaktadır. Bu ihtişamlı manzara, bizlere, dünya hayatının geçiciliğini ve asıl yurdumuzun ahiret olduğunu hatırlatır' dedi.

'Mühim olan bu tabloyu hayatın tamamına taşıyabilmektir'

Arpaguş şöyle devam etti: 'Dünya mazlumlarının yüzünün gülmesi, yeryüzünü kuşatan küresel sorunların çözüm bulması, Filistin'in Gazze'nin kurtulması, ancak Müslümanlardaki vahdet şuurunun güçlenmesiyle mümkündür. Hac, çeşitli zorlukları olan meşakkatli bir ibadettir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın, hac ibadetini her yönüyle en güzel şekilde yerine getirmeleri ve evlerine sağ salim dönmeleri için azami gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda hac ibadetini bir eğitim sürecine, bir aydınlanma iklimine dönüştürmek istiyoruz. Alanında yetkin hocalarımızdan oluşan özel bir fetva ve irşat ekimiz var. Bununla birlikte 394 kafile başkanı, 1836 din görevlisi ve 445 kadın irşat görevlisihocamızla sahadayız. Gerek hac ibadetine mahsus konularda gerekse diğer dinîhususlarda hacı adaylarımızı bilgilendirmek için her fırsatı değerlendiriyoruz. Hac mevsimi boyunca sağlık personelimizle birlikte 4 bini aşkın kişiden oluşan güçlü bir ekiple Mekke'de ve Medine'de hacılarımıza hizmet ediyoruz. Bu sene yüzde 52'si kadın, yüzde 48'i erkek olmak üzere 84 bin 942 vatandaşımız hac ibadetini eda etmek için kutsal topraklara gelecek'.

'Bu sene hacca gelen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60'

Bugün itibarıyla hacı adaylarının büyük çoğunluğunun Mekke ve Medine'ye intikal ettiini belirten Arpaguş, 'İntikallerimiz sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Türkiye'den son kafilemiz bugün yola çıkıyor. Birkaç gün içerisinde tüm hacı adaylarımız bu mübarek beldeye gelmiş olacak inşallah. Hacı adaylarımızın sağlığını son derece önemsiyoruz. Bu çerçevede Mekke'de 1 Sağlık Merkezi ve 17 Sağlık Ocağı'nda, Medine'de ise 3 Sağlık Ocağı'nda,alanında uzman hekimlerimizle, hacılarımıza sağlık hizmet veriyoruz. Arafat'ta ve Müzdelife'de de sağlık hizmetlerimiz devam edecek. Arafat hazırlıklarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Hacılarımızın iaşesinden konaklayacağı çadırlara, intikallerinden sağlık hizmetlerine varıncaya kadar Arafat sürecinin her aşamasını titizlikle takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın hac ibadetini en güzel şekilde yerine getirmeleri için çalışıyoruz. İnşallah, 25 Mayıs Pazartesi günü saat 14 itibarıyla Arafat'a intikallerimiz başlayacak. Bu noktada Suudi Arabistan Hac Bakanlığıyla yakın bir iş birliği içinde olduğumuzu da vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle hacı adaylarına yönelik hizmetlerinden dolayı dost ve kardeş ülke Suudi Arabistan'ın yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar hac için kutsal topraklarda bulunan 9 vatandaşımız vefat etti. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Sözlerime son verirken hem buradaki görev ve hizmetlerimizin hem de hac ibadetimizin, kolay ve bereketli geçmesini temenni ediyorum. Dualarımızın makbul, haccımızın mebrur olmasını diliyor; bizleri bütün hacılarımızla beraber sıhhat ve afiyet içinde ailelerimize kavuşturmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum' dedi.

Arpaguş, ülke hac kontenjanlarının yükseltilmesi ile alakalı bir soru üzerine 'Tam bir hakimiyet sağlanıp daha fazla hacının güven içerisinde olması halinde kontenjanlarda artış olmasını bekliyoruz. Çünki memleketlerinde uzun süredir beklemelerle bu ibadeti yapmaya çalışan kardeşlerimize yeni müjdeler verme imkanı sağlayabiliriz' diye konuştu.

Bu arada, bu sene hacca gelen en yaşlı Türk hacı 101, en genç hacı ise 12 yaşında.