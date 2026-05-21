Atatürk Havalimanı etkinlik alanında düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali'nde kurulan Kayseri çadırı, yöresel lezzetleri ve kültürel ürünleriyle vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Dünya Etnospor Birliği tarafından Atatürk Havalimanı etkinlik alanında düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, ülkenin dört bir yanından şehirleri ve kültürlerini ağırladı. Etkinlik alanında bulunan Kayseri çadırı ise hem yöresel lezzetleriyle hem de kültürüyle vatandaşların ilgisini çekti. Kayseri çadırı içerisinde kurulan sofrada tepsi mantısı, gacer ekmeği, cırgalan toz biberi, gacer unu, tandır böreği, Tomarza kabak çekirdeği, katmer, nevzine tatlısı, gül baklavası, gilaburu, pastırma, sucuk, kedi bacağı, bazlama, gömeç fasulyesi ve Kayseri mantısı gibi lezzetler dikkat çekti. 21 Mayıs itibarıyla alanda yerini alan çadır, 24 Mayıs tarihine kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.

'Kültürümüzü tanıtmak için yerimizi aldık'

Etkinlik çadırında yöresel lezzetlerden ve Kayseri kültüründen bahseden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaytur Sosyal Tesisler Müdürü Fatih Benli, '8. Etnospor Kültür Festivali'nde yerimizi aldık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bura kültürümüzü tanıtıyoruz. Bununla alakalı burada yöresel birçok ürünümüzü, coğrafi işaretli ürünlerimizi ve kültürümüzü bu etkinlik aracılığıyla tüm dünyaya duyurmak için buraya geldik. Bildiğiniz üzere pastırma, Kayseri yöresine ait bir kültürdür. Geleneksel ticaret merkezinden gelen bir üründür. Geçmiş tarihine bakarsak 2 bin yıllık bir geçmişi vardır. İstanbul'a Erciyes'in havasını getirmesiyle pastırmanın biz de çok büyük bir önemi var. Pastırmayla da kalmıyor. Ürünlerimiz mantı, yöresel tatlılarımız ve diğer yöresel ürünlerimizin hepsini burada sergiliyoruz. Hepsi de muhteşem gözüküyor. Tüm İstanbul ve tüm dünya, Kayseri'deki yöresel ürünlerimizin farkına varacaktır. Burada yöresel bir çadırımız var. Burada mantımız, kedi bacağımız, katmerimiz, pastırmamız, sucuğumuz ve yöresel gömeç fasulyemiz var. Küçük taneli olmasıyla birlikte piştikten sonraki lezzeti çok daha güzel oluyor' dedi.

'Kültürümüzü dünyaya tanıtmamız açısından muhteşem bir gün'

Konuşmasının devamında ortamdaki atmosfere değinen ve kültürü yaymanın öneminden bahseden Benli, 'Muhteşem bir atmosfer var. Geçtiğimiz yıllarda da Etnospor etkinliğine katılmıştık. Her geçen gün buradaki spor faaliyetleri, dünyanın burada olması ve kültürlerin burada var olması bizim için çok önemli. Kayseri olarak kendi kültürümüzü dünyaya tanıtmamız açısından muhteşem bir gün. Belki inanmayacaksınız ama gençleri frenleyemiyoruz. Kayseri çadırına girip buradaki atmosferi ve sofrayı görmek için birbiriyle yarışıyorlar. Getirmiş olduğumuz pastırmadan bir dilim de biz alalım diye yarıştılar. O lezzeti tatmak ve yöresel kültürü burada insanlara yansıtmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a buradan sizlerin aracılığıyla çok teşekkür ediyoruz. 8. Etnospor Kültür Festivali'nde burada bulunuyoruz. Burada onun adını temsil ediyoruz' dedi.